Квентин Тарантино потребовал отклонить иск Miramax касательно NFT
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Квентин Тарантино потребовал отклонить иск Miramax касательно NFT

Квентин Тарантино потребовал отклонить иск Miramax касательно NFT


Режиссер Квентин Тарантино обратился в суд Лос-Анджелеса с требованием отклонить иск киностудии Miramax касательно коллекции NFT по мотивам фильма «Криминальное чтиво». Об этом сообщает Law360.


По мнению Тарантино, претензия Miramax «игнорирует четкие формулировки», изложенные в их соглашениях. Согласно последним, режиссер вправе выпускать связанную с картиной печатную продукцию, в том числе публиковать сценарии, создавать книги или комиксы и другие интерактивные публикации.


Представляющий интересы Тарантино адвокат Брайан Фридман отметил, что основной контент невзаимозаменяемых токенов состоит из «неурезанных цензурой первых рукописных сценариев фильма».


«Сценарий фильма — это оригинальное произведение, защищенное авторским правом, предшествующее фильму, и эксклюзивные права на сценарий, включая такие элементы, как диалоги, персонажи, сюжет и описания сцен, принадлежат автору сценария», — подчеркнул Фридман.


В ходатайстве говорится, что авторские права Miramax распространяются на элементы фильма, не входящие в сценарий.


По данным Reuters, адвокат Miramax Кайл Касацца указал, что первоначальное соглашение предоставляет студии «все права (включая авторские права и товарные знаки) на фильм (и его элементы на всех этапах разработки и производства)».


В ноябре 2021 года Тарантино анонсировал NFT-аукцион по мотивам «Криминального чтива». Полная коллекция содержит семь токенов с главами из оригинального рукописного сценария кинорежиссера и его эксклюзивными аудиокомментариями.


Miramax подала иск против Тарантино с обвинением в недобросовестной конкуренции, нарушении контракта и авторских прав.


В январе 2022 года децентрализованная автономная организация AnonDAO победила в аукционе и купила токен Royale with Cheese за $1,1 млн.


Напомним, режиссер Спайк Ли увидел пользу в NFT для киноиндустрии.

# Экономика nft, кино, суд, новости
По материалам: ForkLog

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