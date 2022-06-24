Квентин Тарантино потребовал отклонить иск Miramax касательно NFT

Режиссер Квентин Тарантино обратился в суд Лос-Анджелеса с требованием отклонить иск киностудии Miramax касательно коллекции NFT по мотивам фильма «Криминальное чтиво». Об этом сообщает Law360.

По мнению Тарантино, претензия Miramax «игнорирует четкие формулировки», изложенные в их соглашениях. Согласно последним, режиссер вправе выпускать связанную с картиной печатную продукцию, в том числе публиковать сценарии, создавать книги или комиксы и другие интерактивные публикации.

Представляющий интересы Тарантино адвокат Брайан Фридман отметил, что основной контент невзаимозаменяемых токенов состоит из «неурезанных цензурой первых рукописных сценариев фильма».

«Сценарий фильма — это оригинальное произведение, защищенное авторским правом, предшествующее фильму, и эксклюзивные права на сценарий, включая такие элементы, как диалоги, персонажи, сюжет и описания сцен, принадлежат автору сценария», — подчеркнул Фридман.

В ходатайстве говорится, что авторские права Miramax распространяются на элементы фильма, не входящие в сценарий.

По данным Reuters, адвокат Miramax Кайл Касацца указал, что первоначальное соглашение предоставляет студии «все права (включая авторские права и товарные знаки) на фильм (и его элементы на всех этапах разработки и производства)».

В ноябре 2021 года Тарантино анонсировал NFT-аукцион по мотивам «Криминального чтива». Полная коллекция содержит семь токенов с главами из оригинального рукописного сценария кинорежиссера и его эксклюзивными аудиокомментариями.

Miramax подала иск против Тарантино с обвинением в недобросовестной конкуренции, нарушении контракта и авторских прав.

В январе 2022 года децентрализованная автономная организация AnonDAO победила в аукционе и купила токен Royale with Cheese за $1,1 млн.

Напомним, режиссер Спайк Ли увидел пользу в NFT для киноиндустрии.