Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с Юрием Шатуновым
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Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с Юрием Шатуновым

Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с Юрием Шатуновым
Ведущая Лера Кудрявцева поделилась откровениями. Мир российского шоу-бизнеса скорбит в связи с неожиданной кончиной Юры Шатунова, легендарного солиста группы «Ласковый май». Звезды выражают соболезнования и делятся воспоминаниями. Большинство знаменитостей отзываются о Юре Шатунове как о честном, открытом, добром и веселом человеке. Он не думал умирать, ведь только-только в его пользу закончился суд с Разиным, певец был полон идей и планов на будущее. Лера Кудрявцева много лет знала звезду 90-х и тепло общалась с ним. Для ведущей его смерть — настоящая трагедия. «Я в таком шоке, что представить сложно. Мы были знакомы больше 30 лет: Юре было 15, мне 18, когда мы все встретились. Тогда это был пик популярности «Ласкового мая», — говорит знаменитая ведущая. Они прошли огонь, воду, медные труды и гастроли по разными городам и странам. Кудрявцева говорит, что Шатунов никогда не изменял себе, всегда был в хорошем настроении и стойко переносил все проблемы. Конечно, как и в любой дружбе, у них были взлеты и падения. Новый виток их общения случился несколько лет назад.
«И вот последние годы мы активно созванивались, переписывались. У Юры были постоянные суды, нервы и гастроли. Мы говорили часами по ночам о жизни, несправедливости и детстве. Добрый, справедливый, талантливый, наша Эпоха. Господи, Юрка. Как так? Да что же это такое! Не могу поверить. Ты всегда в моей памяти, дорогой», — написала Лера. Отметим, что Кудрявцева была женой музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Это не нравилось продюсеру Андрею Разину, который в 2010-х активно распространял про Леру грязные слухи и сплетни. Так, в одном из интервью он сказал, что Ленюк якобы «заказал себе девочку по вызову», в которую потом влюбился. Такое оскорбление знаменитая телеведущая стерпеть не смогла и обратилась в суд. Она смогла доказать, что все слова в ее адрес — это ложь. «Разина не было, когда группа приезжала в Усть-Каменогорск. Он знать не мог, как мы познакомились. Сергей рассказывал, что на него давили, мол, зачем она тебе нужна, у тебя миллионы фанаток... На что он ответил: «Нет, я ее люблю. У нас будет семья», — делилась Кудрявцева во время интервью с Ксенией Собчак.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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