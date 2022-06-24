Льготный кредит на благоустройство сельского дома станет больше

В России увеличили сумму кредита по льготной ставке, который жители сел могут брать на благоустройство домов. Подписано соответствующее постановление Правительства, сообщается на сайте кабмина.

Возможность взять такой кредит появилась у жителей села в 2020 году. Правительство субсидирует процентные ставки, чтобы для сельчан они не превышали 5% .

Размер кредита зависит от региона, где живет заемщик. В частности, для жителей Ленобласти и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, размер займа новым постановлением увеличен с 300 до 700 тысяч рублей.

В других регионах кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области в кредит можно будет взять до 500 тысяч рублей вместо 250 тысяч.

Заемные средства можно потратить на центральное или автономное электро-, водо- и газоснабжение, отопление, канализацию, а также для ремонта жилища по договорам подряда. Ставка по кредиту должна быть не ниже 1% и не выше 5%. При этом такой кредит не положен жителям внутригородских муниципальных образований Москвы и Петербурга, а также муниципальных образований и городских округов Московской области.



