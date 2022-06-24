Любовь Успенская может получить реальный срок

Певица Любовь Успенская попала в очередной скандал. Артистка поскандалила с соседкой и избила собаку. У детей Анны Кауфман выявили симптомы посттравматического расстройства. 68-летняя певица травмировала психику троих детей, избив собаку соседки. Таким оказалось заключение психологической экспертизы. Звезда шансона в своем загородном поселке без приглашения зашла на участок Юлии Раевской и несколько раз ударила ее престарелого бульдога рукояткой от ошейника, после чего стала выкрикивать нецензурные оскорбления. В это время у Юлии гостила дизайнер Анна Кауфман с тремя детьми: трех, шести и восьми лет. Пострадавшие от исполнительницы хита «К единственному нежному» решили проверить, как отразилось на здоровье ребятишек увиденное ими проявление жестокости. Психологи провели экспертизу, в результате чего выявили у всех троих детей нарушение памяти и внимания, ночные кошмары, учащенное сердцебиение и судорожные действия. Всё это посчитали симптомами посттравматического расстройства. Детям угрожают неприятные последствия – тревоги и социофобии. Чтобы избежать этого, ребята должны в течение трех месяцев заниматься с психологом.«Избиение несчастной старой собаки Любовью Успенской происходило в присутствии троих маленьких детей. Это часть 2 статьи 245 УК, которая влечет за собой наказание от штрафа до лишения свободы до 5 лет. Думала ли Любовь Успенская – известная певица — какой пример, и, самое главное, какое влияние она может оказать своим поведением на этих маленьких людей. С какими чувствами и мыслями вырастут эти малютки?» — прокомментировал скандальную ситуацию адвокат Александр Добровинский. Любовь Залмановна объяснила причину такого поведения. Артистка обожает своего йоркширского терьера. Звезда сцены прогуливалась с ним по поселку. Певица увидела трехмесячного французского бульдога. Щенок подбежал к ней. Успенская решила, что животное представляет опасность для ее маленького питомца. Она погналась за щенком, забежала на территорию соседского дома и избила лежащего на крыльце пса. У животного поврежден глаз, поэтому предстоит операция. Адвокат певицы заявила, что ее покусала собака. «На место сразу была вызвана полиция и охрана поселка. Несколько свидетелей видели инцидент. Хозяйка собаки со своей подругой, вместо того, чтобы извиниться, убрать своих собак, достали телефон, и насмехаясь над певицей, провоцируя ее, хладнокровно наблюдали, как у женщины, которая годится им в матери, расшатываются нервы», — пожаловалась Елена Сенина.