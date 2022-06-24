Любови Успенской грозит штраф или пять лет лишения свободы за избиение соседской собаки

Королева русского шансона недавно попала в очередной скандал, в котором фигурирует... соседская собака. Певица, по свидетельствам очевидцев, проявила агрессию по отношению к животному. Дело дошло до заявления в полицию.

Эксперты полагают, что поведение 68-летней Любови Успенской травмировало психику троих детей, на глазах которых и произошло избиение. Теперь певице может грозить до пяти лет тюрьмы.

«Избиение несчастной старой собаки Любовью Успенской происходило в присутствии троих маленьких детей, и это уже часть 2 статьи 245 УК, которая влечет за собой наказание от штрафа до лишения свободы до 5 лет», — говорит звездный адвокат Александр Добровинский.

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«В итоге одна из них покусала меня, когда я вступилась за Джюни, попытавшись их отогнать. На замечания, что за собаками надо следить, выгуливать в наморднике и на поводке, а не отпускать бегать по поселку и нападать на людей, хозяйка отреагировала, считаю, неадекватно — устроила ссору, начала меня провоцировать! Был бытовой, как говорят, конфликт. Я, конечно, возмущена такой реакцией соседки и по-русски сказала, что я обо всем этом думаю», — заявила Успенская.

Она сама обратилась к врачу из-за укусов, а также уведомила полицию. По словам звезды, ей уже поступали предложения «решить вопрос мирно», чему она сильно удивилась. «О чем речь? Что от меня хотят? Денег? Принципиально не дам ни копейки! Что я такого сделала?!» — сетовала певица в личном блоге.