Лолита Милявская не верит в смерть Юрия Шатунова
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Лолита Милявская не верит в смерть Юрия Шатунова

Лолита Милявская не верит в смерть Юрия Шатунова
Певица Лолита Милявская высказалась о смерти артиста.   Солист группы «Ласковый май» ушел из жизни 23 июня 2022 года. Внезапная смерть 48-летнего артиста потрясла многих его коллег. Лолита Милявская призналась: ей очень хочется верить в то, что это известие — фейк: «О смерти в последнее время кто только не шутит. Пока близкие друзья не подтвердят, я отказываюсь в это верить».
Лолита поделилась своими впечатлениями о Юрии Шатунове: «У меня в голове это не укладывается. Мы все знакомы, все коллеги. Юра — чудный мальчишка, и для меня он всегда останется мальчишкой: воспитанный, без вредных привычек. Я не хочу в это верить», — сообщает издание «РИА ФАН».
# Шоу-бизнес Милявская Лолита
По материалам: z-aya

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