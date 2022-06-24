Лунный день сегодня 24 июня 2022 года

Вадим Карасев

Советы астрологов, отраженные в ежедневном лунном календаре, помогут провести грядущие сутки удачно. Благодаря своевременным рекомендациям удастся использовать энергетику Луны себе во благо и обойти опасности стороной.

Эта пятница будет довольно позитивным днем недели. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что сегодня на пользу пойдет не только неспешная деятельность, но и решение внутренних разногласий. Умение слышать себя и вовремя распознавать сигналы организма избавят от стресса и переутомления.

Фаза Луны: 25 лунный день убывающее ночное светило проведет в созвездии Тельца. Энергетика этих суток благоприятна для завершения текущих дел, духовных практик, направленных на очищение, а также для мирного разрешения разногласий. Удача не отвернется, если не торопиться с выводами и исключить переутомление, губительно влияющего на настроение и самочувствие.

Магнитные бури 24 июня: солнечная активность по-прежнему на низком уровне. На эту пятницу магнитных бурь не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

завершение текущей работы;планирование;финансовые операции;отдых;практики медитаций;романтические отношения.прокрастинация;переутомление;необдуманные решения;ссоры.

В пятницу стоит выполнять лишь посильные домашние дела. В этот день переутомление будет главным врагом хорошего самочувствия и настроения, поэтому астрологи не рекомендуют заниматься тяжелой работой. Сегодня на пользу пойдет проветривание помещений, влажная уборка и приготовление вкусного ужина. В свободное время лучше всего не задерживаться в четырех стенах: прогулки на свежем воздухе пойдут на пользу.

Одежда и талисманы удачи на эту пятницу

Сегодня удачу принесут природные оттенки: насыщенный зеленый, благородный коричневый, бежевый и песочный цвета помогут сосредоточиться на важных вопросах и оставаться в состоянии покоя. Плавные узоры на одежде также будут уместны — их влияние поможет не спешить и не принимать решений сгоряча. Украшения этого дня — изделия из золота и платины, а талисманами выступят малахит, янтарь и сердолик.

Финансы и работа в 25 лунный день

Под влиянием Тельца финансовые операции будут проходить успешно, особенно если не принимать поспешных решений и внимательно читать документы. День предназначен для завершения текущих дел, коллективной работы и творческой деятельности. Удача сегодня будет на стороне тех, кто не боится проявить себя и пользоваться полученными ранее навыками. Прекрасно будет продвигаться и творческая работа, а значит, можно смело развивать свои таланты и даже планировать развитие собственного бизнеса.

Любовь и общение 24 июня

Пятница — прекрасное время для романтических свиданий и дружеских посиделок. В конце рабочего дня астрологи рекомендуют не торопиться домой: прогулки в летнюю пору будут как нельзя кстати. Для того, чтобы отношения развивались, важно соблюдать простое правило: быть чуткими и отзывчивыми. Избежать разногласий в прах будет проще, если искать компромиссные решения и не забывать о данных ранее обещаниях.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В эту пятницу сохранить хорошее настроение и самочувствие поможет правильный распорядок дня. Отсутствие переутомления, своевременный отдых и практики медитации помогут сохранить активность на протяжении всего дня. Прогулки на свежем воздухе и общение с природой также будут способствовать улучшению настроения. Избегать важно стрессовых ситуаций и разногласий способных выбить их колеи.