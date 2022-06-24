Максим Галкин высказался о смерти Юрия Шатунова
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Максим Галкин высказался о смерти Юрия Шатунова

Максим Галкин высказался о смерти Юрия Шатунова
Артист Максим Галкин выразил свои мысли о смерти певца. Шоумен уже много лет выступает на сцене и успел подружиться с именитыми персонами. Артист знал и Юрия Шатунова, который был звездой больше 20 лет назад. Многие до сих пор любят его хиты. Однако артист последние годы жил в Германии, куда перевез свою семью, а в Россию приезжал на гастроли. 23 июня стало известно, что он скончался.
Шатунов почувствовал себя плохо, когда отдыхал с друзьями. Они собирались на рыбалку. Однако певец оказался в больнице. Врачи не смогли его спасти. Артист умер от обширного инфаркта. Друзья и родные не могут поверить в случившееся. Дмитрий Маликов вспомнил, как выступал с ним когда-то на одной сцене. Алла Пугачева в свое время даже устроила Юре проверку. Он сыграл для нее на гармошке. Сама Примадонна пока не отреагировала на трагическое известие. Зато ее муж выразил соболезнования родным и близким певца. «Как несправедливо рано. Соболезнования родным и близким! Твои песни будут всегда с нами!» — написал он.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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