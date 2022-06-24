Михаил Пиотровский рассказал об "отмене" русской культуры и военной спецоперации: "Наша страна совершает великие глобальные преобразования"
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Михаил Пиотровский рассказал об "отмене" русской культуры и военной спецоперации: "Наша страна совершает великие глобальные преобразования"

Михаил Пиотровский рассказал об "отмене" русской культуры и военной спецоперации: "Наша страна совершает великие глобальные преобразования"

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский дал интервью "Российской газете" и высказался об "отмене" русской культуры на Западе и военной спецоперации РФ на Украине и сравнил Запад с Советским Союзом.

Атака на нас в сфере культуры — это, конечно, подобие того, что было у нас в советское время. Когда по приказу прекращались все связи, в секунду, по щелчку появлялись протесты. У меня ощущение, что Советский Союз с его идеологическим диктатом перекинулся на Запад. Никак не ожидал, что буду читать в либеральных западных газетах: "Эрмитаж — имперский музей, проповедующий имперскую идеологию, его никуда не пускать! Ни в коем случае не открывайте Эрмитаж в Барселоне!" — сказал Пиотровский.

При этом он отмечает, что отвечать на "культуру отмены" тем же не стоит, поскольку культурное преимущество все равно за Россией, а выставки за границей он назвал "своего рода спецоперацией" и "культурным наступлением". 

Но тут надо понимать, что мы подвергаемся столь мощной атаке в сфере культуры, потому что культура — это та область, в которой мы абсолютно конкурентоспособны. Наши последние выставки за рубежом — это просто мощное культурное наступление. Если хотите, своего рода "спецоперация". Которая многим не нравится. Но мы наступаем. И никому нельзя дать помешать нашему наступлению.

При нашем культурном преимуществе нам не нужны громогласные объявления, что мы в ответ на их запреты денонсируем какое-нибудь культурное соглашение. Пусть они это делают односторонне. Тут точно не нужно никакой двухсторонности, именно потому что мы побеждаем. Я думаю, что мы ни в коем случае не должны поддаваться (и не поддадимся) соблазну "культуры отмены". И я верю в наш иммунитет от нее. Потому что мы уже "наотменялись", и поэтому мы и не рвемся усердствовать в делах "отмен". Тем более что Чайковского все равно не "отменить".

По мнению Пиотровского, "культура отмены" связана с культурой вины. При этом Россия "попалась Западу под руку". Это часть большой волны, родившейся среди того же BLM и связанной с культурой вины и покаяния за вину. Уже немного смешно: ну сколько можно каяться за ужасный колониализм, с которым вообще-то не все так ясно. Или за несчастную работорговлю, которая все-таки начиналась не в Европе, а в Африке.

И они, похоже, уже сами стали ощущать, что эта дорога в никуда, а тут попалась под руку Россия. И — пожалуйста: давайте "отменим" Россию. Хотя радость, с которой они кинулись нас осуждать, рвать и изгонять, опять же говорит о том, что мы сильны в культуре.

Пиотровский отметил, что Россия при этом неразрывно связана с Европой. Мы неразрывны с европейской культурой и с самой Европой. Специальная военная операция на Украине тут ничего не меняет. Внутри Европы с избытком было разногласий и войн — от Тридцатилетней до Первой мировой. Мы — Европа и в какие-то моменты больше Европа, чем многие из ее классических стран. И безусловно, большем, чем ЕС, который сейчас превращается в Советский Союз.

Пиотровский отметил, что на него, как и на многих других культурных деятелей, идет атака с целью заставить высказаться на тему военной спецоперации РФ на Украине.

В мой адрес идут потоки ультиматумов: как ты смеешь не высказываться против спецоперации на Украине?! Немедленно выступай с протестом! Почему у вас их нет? Сейчас наша страна перешла в другое время. Мы отступали, отступали, теперь не отступаем. Сделан поворот. И уже ясно, что окончательный. Все было начато в 2014 году в Крыму. Крым создал ситуацию, когда по-другому уже было нельзя, надо было разворачиваться. Наша страна совершает великие глобальные преобразования. И мы, соответственно, в них и с нею. Наша позиция — спокойная, нормальная работа.

Первое и самое важное: страна моя, я должен быть с ней. Я иногда повторяю джингоистскую формулу: это моя страна, какой бы она ни была. Есть ситуации, когда совершенно ясно, что человек должен быть со своей страной. И на Западе понимают, что это все реальные вещи — то, что мы со своей страной,

— добавил директор Эрмитажа.

Михаил Пиотровский возглавляет Эрмитаж с 1992 года.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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