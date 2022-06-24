Мужа Нэнси Пелоси обвинили в вождении в нетрезвом виде
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Мужа Нэнси Пелоси обвинили в вождении в нетрезвом виде

Мужа Нэнси Пелоси обвинили в вождении в нетрезвом видеFox News: суд в Калифорнии обвинил мужа Нэнси Пелоси Пола в вождении в нетрезвом виде

Верховный суд округа Напа в Калифорнии предъявил обвинения в вождении в нетрезвом виде Полу Пелоси, мужу спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Fox News.

Как стало известно, мужчину задержали еще 29 мая. Пелоси обвинили в двух нарушениях правил дорожного движения Калифорнии. Так, содержание алкоголя в его крови превышало допустимые 0,08 процента.

Отмечается, что Пелоси вышел под залог в размере 5 тысяч долларов. Перед судом он предстанет 3 августа. Сенатор Пелоси отказалась комментировать произошедшее.

В феврале сын политика Пол Пелоси-младший оказался замешан в мошеннической схеме с недвижимостью. В ходе расследования дела строительного инспектора Берни Каррана была найдена его переписка с неким Клиентом 9, который перечислил полторы тысячи долларов на благотворительный счет, чтобы якобы «решить проблемы с убогой ночлежкой в Сан-Франциско». Позже выяснилось, что здание, на состояние которого должен был закрыть глаза Карран, принадлежит Полу Пелоси и досталось ему в собственность от его бывшей девушки

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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