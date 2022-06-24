На российской трассе в смертельном ДТП с автобусом пострадали девять человек
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На российской трассе в смертельном ДТП с автобусом пострадали девять человек

На российской трассе в смертельном ДТП с автобусом пострадали девять человекНа трассе в Ленобласти в ДТП с автобусом погибли два человека, еще девять пострадали

На трассе «Нарва» у деревни Глухово Ломоносовского района Ленинградской области в ДТП с участием автобуса и маршрутного такси погибли два человека, еще девять пострадали. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, автобус следовал по маршруту Таллин — Петербург, в нем находились 45 человек. При столкновении погибли водитель и одна из пассажирок маршрутного такси.

Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия начали проводить проверку сотрудники правоохранительных органов совместно с МЧС. Они устанавливают все обстоятельства, приведшие к аварии.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в ДТП с «Камазом» погибли три человека, еще трое детей пострадали.

Авария произошла при хорошей видимости. Правоохранительные органы выясняют точную причину ДТП.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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