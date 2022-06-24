На Украине хотят запретить мужчинам призывного возраста покидать страну

Вадим Карасев

Верховная рада Украины рассматривает законопроект, согласно которому будет запрещен выезд за границу мужчин призывного возраста - от 16 до 60 лет - в период военного положения.

Сейчас порядок выезда этой категории граждан Украины регулируется лишь указом президента Владимира Зеленского. Кроме того, законопроект в случае принятия разрешит призывать на военную службу людей с инвалидностью с их согласия.

Ранее сегодня стало известно о том, что украинские военные буквально бегут из Лисичанска и Северодонецка. Свыше 1000 солдат ВСУ погибли, а около 800 сдались в плен.

Напомним, что в конце мая депутаты от партии Зеленского "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект, предусматривающий изменения в Уставе внутренней службы ВСУ. Нововведения предполагают применение оружия на поражение за неповиновение, попытки сдачи в плен и дезертирство. После поднявшегося общественного резонанса от инициативы отказались.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 10 июня заявил, что ежедневные потери Вооруженных сил Украины составляют от 100 до 200 солдат убитыми, объяснив это неравными военными возможностями Москвы и Киева. Украинский министр обороны Алексей Резников отметил, в свою очередь, что ВСУ ежедневно теряют до сотни убитыми и до 500 ранеными. Общую ситуацию на фронте он охарактеризовал как тяжелую.