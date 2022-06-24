Настасья Самбурская проиграла суд и должна Виктору Дробышу 2 миллиона рублей

Указанная сумма – компенсация продюсеру за неудавшуюся раскрутку артистки. Настасья таким исходом явно недовольна.





Актриса Настасья Самбурская стала известна широкому зрителю после выхода на экраны многосерийной комединой ленты «Универ. Новая общага». Характерная брюнетка пришлась многим по душе, и лишь позже стало известно – характер у нее действительно непростой, а героиня Самбурской очень мягкая по сравнению с самой актрисой.

Первым узнать ее такой довелось Виктору Дробышу. В 2016 году Настасья захотела стать певицей и подписала с ним контракт. Они записывали песни, сняли несколько клипов, но результат Самбурскую не устроил.

Настасья решила, что продюсер слишком мало вкладывается в нее. Попутно ей не понравилось распределение гонораров – 70% от заработков она была вынуждена отдавать Виктору. Самбурская попыталась разорвать контракт задним числом так, чтобы написанные хиты и права на них остались у нее.





Было несколько судебных тяжб. Одну из них Самбурская выиграла, но Виктор Дробыш подал апелляцию. Его интересы в суде представляла Екатерина Гордон. Сегодня она сообщила о победе.

Суд признал, что продюсер сделал все, что мог. В итоге Настасью обязали возместить ему деньги, потраченные на раскрутку. Сумма, по словам Виктора и Екатерины, была далека от реальных трат. Подсчет велся исключительно по чекам. В них было указано оборудование, платья, костюмы и многое другое.

В общей сложности вышло чуть больше 2 млн. рублей.

Зная характер Настасьи, поклонники уверены, что она таким исходом будет недовольна. Дробышу, по его собственному признанию, было важно доказать свою правоту.

Мужчина отметил, что деньги от Самбурской он возьмет, но потратит их не на себя, а на благотворительность.



