Настасья Самбурская проиграла суд и должна Виктору Дробышу 2 миллиона рублей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Настасья Самбурская проиграла суд и должна Виктору Дробышу 2 миллиона рублей

Настасья Самбурская проиграла суд и должна Виктору Дробышу 2 миллиона рублей

Настасья Самбурская проиграла суд и должна Виктору Дробышу 2 миллиона рублей

Указанная сумма – компенсация продюсеру за неудавшуюся раскрутку артистки. Настасья таким исходом явно недовольна.


Актриса Настасья Самбурская стала известна широкому зрителю после выхода на экраны многосерийной комединой ленты «Универ. Новая общага». Характерная брюнетка пришлась многим по душе, и лишь позже стало известно – характер у нее действительно непростой, а героиня Самбурской очень мягкая по сравнению с самой актрисой.  

Первым узнать ее такой довелось Виктору Дробышу. В 2016 году Настасья захотела стать певицей и подписала с ним контракт. Они записывали песни, сняли несколько клипов, но результат Самбурскую не устроил.

Настасья решила, что продюсер слишком мало вкладывается в нее. Попутно ей не понравилось распределение гонораров – 70% от заработков она была вынуждена отдавать Виктору. Самбурская попыталась разорвать контракт задним числом так, чтобы написанные хиты и права на них остались у нее.



Было несколько судебных тяжб. Одну из них Самбурская выиграла, но Виктор Дробыш подал апелляцию. Его интересы в суде представляла Екатерина Гордон. Сегодня она сообщила о победе.

Суд признал, что продюсер сделал все, что мог. В итоге Настасью обязали возместить ему деньги, потраченные на раскрутку. Сумма, по словам Виктора и Екатерины, была далека от реальных трат. Подсчет велся исключительно по чекам. В них было указано оборудование, платья, костюмы и многое другое.

В общей сложности вышло чуть больше 2 млн. рублей.

Зная характер Настасьи, поклонники уверены, что она таким исходом будет недовольна. Дробышу, по его собственному признанию, было важно доказать свою правоту.

Мужчина отметил, что деньги от Самбурской он возьмет, но потратит их не на себя, а на благотворительность.


# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Два человека погибли во время пожара в частном доме в Иркутске
Два человека погибли во время пожара в частном доме в Иркутске
Настасья Самбурская проиграла суд и должна Виктору Дробышу 2 миллиона рублей
Настасья Самбурская проиграла суд и должна Виктору Дробышу 2 миллиона
Вечерний жор: быстрый и легкий рецепт крокетов с сыром на вечер
Вечерний жор: быстрый и легкий рецепт крокетов с сыром на вечер
Как изменились актеры из популярных боевиков 80-х и 90-х (15 фото)
Как изменились актеры из популярных боевиков 80-х и 90-х (15 фото)
Dead Cells теперь пройти гораздо проще, в игру добавили Assist Mode
Dead Cells теперь пройти гораздо проще, в игру добавили Assist Mode
Брянская бросила Авдеева после ночи любви и жёстко над ним посмеялась
Брянская бросила Авдеева после ночи любви и жёстко над ним посмеялась
Сбербанк запускает кредитование на завершение строительства жилого дома
Сбербанк запускает кредитование на завершение строительства жилого
Эксперты ЭИСИ назвали причины феномена консолидации российского общества
Эксперты ЭИСИ назвали причины феномена консолидации российского
Как молиться о мире: какие слова читать, какие условия нужно соблюдать
Как молиться о мире: какие слова читать, какие условия нужно соблюдать
Стало известно об отказе скорой ехать к Шатунову
Стало известно об отказе скорой ехать к Шатунову
В офисе генсека ООН отвергли слова Лаврова об экспорте российского зерна
В офисе генсека ООН отвергли слова Лаврова об экспорте российского
Платный марафон Наташи Королевой: последние новости, фото без фотошопа
Платный марафон Наташи Королевой: последние новости, фото без фотошопа

Топ на сегодня

Хоффман о голом фото Айзы: «Не представляю, чтобы ее сын пошел в школу, а там показали «вареник» мамы»
Хоффман о голом фото Айзы: «Не представляю, чтобы ее сын пошел в
Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Иркутск
Мощи преподобного Сергия Радонежского привезут в Иркутск
Последние новости Донбасса: в котел под Лисичанском попали тысячи украинских военных
Последние новости Донбасса: в котел под Лисичанском попали тысячи
Букет болезней, кома и остановка сердца. Как умирал Пьер Нарцисс
Букет болезней, кома и остановка сердца. Как умирал Пьер Нарцисс
В Крыму пообещали продолжить разработку газа в Черном море после атаки ВСУ
В Крыму пообещали продолжить разработку газа в Черном море после

Еще по теме

Вес Настасьи Самбурской удивил её поклонников
Настасья Самбурская: " Я не уводила мужей из семей"
Настасья Самбурская вышла замуж
Настасью Самбурскую сравнили с Брэдом Питтом