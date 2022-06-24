Названы причины повторной активизации опасных инфекций
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Названы причины повторной активизации опасных инфекций

Названы причины повторной активизации опасных инфекций

Названы причины повторной активизации опасных инфекцийЭпидемиологи заявили, что активизация опасных инфекций происходит из-за деятельности людей

Повторная активизация опасных инфекций в мире, в том числе оспы обезьян, холеры и сибирской язвы, связана с деятельностью человека. Об этом заявили вирусологи и эпидемиологи, сообщают «Известия».

«Чаще появляются новые вирусы. Меняются свойства уже известных возбудителей. Меняется их чувствительность к антимикробным противовирусным препаратам. В основе лежит изменение генотипа и характеристик микробов. Поэтому меняются и болезни, которые они вызывают», — сказала инфекционист Татьяна Когут.

Она указала на эволюцию человеческой популяции, подчеркнув, что это изменяет структуру инфекционных болезней. В частности, речь идет об увеличении числа ВИЧ-положительных пациентов.

Инфекционист также назвала изменения окружающей среды одной из причин активации опасных инфекций. Например, появление тропических ураганов вызывает новые эпидемии, которые переносятся комарами.

«Или случаи с сибирской язвой. Аномальное тепло на Ямале в 2016 году привело к тому, что вечная мерзлота растаяла, и это активизировало возбудитель, который сохранялся в скотомогильниках», — рассказала Когут.

С ней согласился иммунолог Владислав Жемчугов — он заявил, что из-за проблем с экологией микробы начинают быстрее мутировать и адаптироваться к окружающей среде.

Также, по мнению Жемчугова, причиной активизации инфекций является миграция населения — она особенно усилилась в последние десятилетия. Из-за этого в различные страны Европы были завезены африканские инфекции.

23 июня Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку заражений оспой обезьян пандемией. Организация признала вспышку чрезвычайной ситуацией глобального значения для здравоохранения.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Умеют ли девушки играть в футбол?
Умеют ли девушки играть в футбол?
Голову античной статуи нашли на морском дне через 122 года после обнаружения туловища
Голову античной статуи нашли на морском дне через 122 года после
Алла Пугачева позаботилась о своих похоронах
Алла Пугачева позаботилась о своих похоронах
Кушанашвили высказался о парализованном Борисе Моисееве
Кушанашвили высказался о парализованном Борисе Моисееве
Юлия Меньшова использует псевдоним
Юлия Меньшова использует псевдоним
Юрий Николаев сказал, что он думает о санкциях против России
Юрий Николаев сказал, что он думает о санкциях против России
Агата Муцениеце рассказала, почему отдала детей Павлу Прилучному
Агата Муцениеце рассказала, почему отдала детей Павлу Прилучному
В США опровергли желание создать новое НАТО в Азии
В США опровергли желание создать новое НАТО в Азии
Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла премьера "Тор: Любовь и гром". Среди гостей — Натали Портман, Крис Хемсворт с семьей, Кристиан Бейл
Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла премьера "Тор: Любовь и
В Иркутской области выделят 1,7 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог
В Иркутской области выделят 1,7 миллиарда рублей на строительство и
Названы причины повторной активизации опасных инфекций
Названы причины повторной активизации опасных инфекций
В Кремле ответили на возможную национализацию Германией «Северного потока-2»
В Кремле ответили на возможную национализацию Германией «Северного

Топ на сегодня

«Жена и дети летят в Москву»: директор Юрия Шатунова о похоронах и проблемах певца со здоровьем
«Жена и дети летят в Москву»: директор Юрия Шатунова о похоронах и
Подробности смерти Юрия Шатунова
Подробности смерти Юрия Шатунова
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы обезьян
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30 собрано почти 45 млн рублей
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30
Юрий Шатунов трагически скончался
Юрий Шатунов трагически скончался

Еще по теме

Россиянам грозят смертельные инфекции от комаров-переносчиков, предупредили учёные
Глобальное появление инфекций у людей связали с уничтожением дикой природы
Россия передала 6 мобильных медлабораторий Армении, Киргизии и Таджикистану
Роспотребнадзор сказал о вспышке сибирской язвы в Киргизии