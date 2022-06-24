Нефтяным компаниям передали пожелание Байдена по бензину
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Нефтяным компаниям передали пожелание Байдена по бензину

Нефтяным компаниям передали пожелание Байдена по бензинуГлава минэнерго Грэнхолм передала нефтяным компаниям США пожелание Байдена по бензину

Министр энергетики США Дженифер Грэнхолм передала главам семи основных нефтяных компаний желание президента Джо Байдена увидеть увеличение поставок бензина на рынок. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

По ее словам, глава минэнерго ясно дала понять, что «императивом является увеличение поставок» моторного топлива.

22 июня Байден лично обратился с призывом к американским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) увеличить производство бензина на фоне роста цен на топливо на внутреннем рынке, которые успели стать рекордными. Кроме того, он пообещал гражданам, что в 2023 году США произведут рекордный объем нефти.

Ранее Грэнхолм допустила применение Байденом военных полномочий для увеличения нефтепереработки из-за ситуации с ростом цен на бензин. Так глава ведомства ответила на вопрос, может ли быть применен закон времен Корейской войны, который позволяет главе государства расширить производство определенной продукции для национальной безопасности, установив контроль над отраслями гражданской экономики.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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