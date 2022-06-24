Nike ушел из России

Вадим Карасев

Крупный американский производитель одежды и обуви Nike официально ушел с российского рынка в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщила компания в пресс-релизе на официальном сайте.

"Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются", — написано на сайте.



В конце мая Nike не стал продлевать франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера. Перед этим Nike оповещала своих российских клиентов о том, что не может гарантировать доставку товаров по стране. На территории России уже в начале марта были недоступны покупки на сайте и в приложении.

Отметим, что в мае компания Nike прекратила сотрудничество с московским футбольным клубом "Спартак" по требованию УЕФА, поскольку из-за санкций команда не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне.

Как ранее писал Ruposters, американская корпорация Microsoft заявила, что в связи с продолжающейся спецоперацией на Украине будет сокращать свое присутствие в РФ до тех пор, пока из активов почти ничего не останется. Примеру компании последовал другой мировой IT-гигант, производитель сетевого оборудования Cisco.

