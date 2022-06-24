Николай Басков по величине занимает место Кобзона, уверена Канделаки

Певца Николая Баскова подняли на новый уровень, чем оказалась недовольна Ксения Собчак. Тина Канделаки поделилась своим мнением о творчестве Николая Баскова в своих социальных сетях. Телезвезда полагает, что артист уже достиг сопоставимого уровня с Иосифом Кобзоном. «С Иосифом Давыдовичем Кобзоном ушла эпоха. Казалось, что у страны больше не будет такого монументального, гипнотизирующего своей мощью певца.А сейчас мы видим, как Коля Басков уверенно занимает место, некогда безраздельно занятое Иосифом Давыдовичем. Становится ведущим голосом большой империи», — написала Тина Канделаки. Ксения Собчак частенько вступает в интернет-перепалки с известной журналисткой. Не смогла пройти мимо высказывания она и на этот раз. «Где-то под землей перевернулся Кобзон…. Кстати, Иосиф Давыдович в отличие от многих был близок с властью, но умел сказать «нет», — написала светская львица, не уточняя подтекста.