Николай Басков по величине занимает место Кобзона, уверена Канделаки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Николай Басков по величине занимает место Кобзона, уверена Канделаки

Николай Басков по величине занимает место Кобзона, уверена Канделаки

Николай Басков по величине занимает место Кобзона, уверена Канделаки
Певца Николая Баскова подняли на новый уровень, чем оказалась недовольна Ксения Собчак. Тина Канделаки поделилась своим мнением о творчестве Николая Баскова в своих социальных сетях. Телезвезда полагает, что артист уже достиг сопоставимого уровня с Иосифом Кобзоном. «С Иосифом Давыдовичем Кобзоном ушла эпоха. Казалось, что у страны больше не будет такого монументального, гипнотизирующего своей мощью певца.
А сейчас мы видим, как Коля Басков уверенно занимает место, некогда безраздельно занятое Иосифом Давыдовичем. Становится ведущим голосом большой империи», — написала Тина Канделаки. Ксения Собчак частенько вступает в интернет-перепалки с известной журналисткой. Не смогла пройти мимо высказывания она и на этот раз. «Где-то под землей перевернулся Кобзон….  Кстати, Иосиф Давыдович в отличие от многих был близок с властью, но умел сказать «нет», — написала светская львица, не уточняя подтекста.
# Шоу-бизнес Басков Николай
По материалам: z-aya

Последние новости

Ирина Шихман выходит замуж
Ирина Шихман выходит замуж
Любови Успенской грозит штраф или пять лет лишения свободы за избиение соседской собаки
Любови Успенской грозит штраф или пять лет лишения свободы за
Дочка Даны Борисовой боится за жизнь мамы после череды смертей звезд
Дочка Даны Борисовой боится за жизнь мамы после череды смертей звезд
Юрия Шатунова собираются кремировать
Юрия Шатунова собираются кремировать
Николай Басков по величине занимает место Кобзона, уверена Канделаки
Николай Басков по величине занимает место Кобзона, уверена Канделаки
Юрий Шатунов оставил после себя многомиллионное наследство
Юрий Шатунов оставил после себя многомиллионное наследство
Кушанашвили рассказал секрет богатства Ксения Собчак
Кушанашвили рассказал секрет богатства Ксения Собчак
Подписчики не узнали Ксению Собчак: фото
Подписчики не узнали Ксению Собчак: фото
«Тинькофф» объявил о комиссии за валюту на брокерских счетах
«Тинькофф» объявил о комиссии за валюту на брокерских счетах
Проверенные денежные приметы, которые работают на все сто процентов
Проверенные денежные приметы, которые работают на все сто процентов
Разработчики назвали дату перезапуска сайдчейна Ronin
Разработчики назвали дату перезапуска сайдчейна Ronin
Пользователей Android предупредили о мошенничестве с социальными выплатами
Пользователей Android предупредили о мошенничестве с социальными

Топ на сегодня

Подробности смерти Юрия Шатунова
Подробности смерти Юрия Шатунова
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы обезьян
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30 собрано почти 45 млн рублей
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами

Еще по теме

Путин посетил церемонию прощания с Иосифом Кобзоном
Война Ксении Собчак и Тины Канделаки продолжается
Прощание с Кобзоном продлится три часа
Тина Канделаки пригрозила Ксении Собчак