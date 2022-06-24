Норвежец объединяет звёзд в одно фото с самими собой из прошлого, позволяя взглянуть, как сильно те изменились

Как говаривал Зигмунд Фрейд: «Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, это тот, кто вы есть сейчас». Что ж, сегодня мы последуем совету великого и сравним прошлое и настоящее. Вот только смотреть будем не на себя, а на знаменитостей. А всё благодаря проекту норвежца Арда Гелинка, объединяющего в одном фото звёзд в молодости и то, как они выглядят сейчас.

Мерил Стрип

Мерил достигла того уровня великолепия, когда совсем не важно сколько ей лет!

Роберт Де Ниро

Пол Маккартни

Мадонна

Мадонна и с возрастом не потеряла свою эпатажность и огонь!

Кортни Кокс

Мик Джаггер

Дрю Бэрримор

Очень интересно посмотреть на знаменитостей, кто начал свою звёздную карьеру ещё в детстве.

Вайнона Райдер

Клинт Иствуд

Джонни Депп

Джонни — человек с поистине уникальной харизмой!

Кайли Миноуг

Джанет Джексон

Бой Джордж

Билли Айлиш

Ричард Гир

Ард объединяет артистов не только с самими собой из прошлого, но и с их знаменитыми ролями в кино и сериалах.