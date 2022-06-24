Новая жизнь у Весов, и успех у Овнов: что ждет знаки зодиака по прогнозу Таро на июль 2022 года

Второй месяц лета подарит не только жаркую погоду, но и принесет много положительных событий в жизни людей. Узнайте, что ждет каждый знак зодиака по прогнозу Таро на июль 2022 года. Кому это время подарит радость и наслаждение, а от кого потребует решительных действий.

Прогноз Таро на июль 2022: карта месяца

Второй месяц лета принесет важные события многим знакам зодиака, об этом говорит карта месяца Эон. Для тех, кто стремится к развитию себя, как личности, в профессиональной сфере и в личных отношениях, это самый подходящий период, чтобы сделать первые шаги. Все, к чему вы приложите свое желание и настойчивость принесет отличные результаты, а также позволит вам выйти на новый уровень.

Овен





Овнам выпала карта Мир (Вселенная) — она считается одной из самых сильных, и символизирует просветление. Также это символ конца и достижения поставленной цели. Это значит, что вам предстоит поставить точку в вопросах, которые бесконечно повторяются и не приносят вам удовольствия. Кроме того, вас ждут изменения, которые помогут двигаться к вершине славы.

Телец





Карта Четверка кубков указывает на то, что у вас есть все необходимое, но вы все равно недовольны своей жизнью и не замечаете того, что имеете. С одной стороны, у вас есть желание улучшить свою жизнь, но в то же время вы не можете оценить то положительное, что у вас есть на данный момент. В июле 2022 года вам нужно научиться радоваться каждому моменту и тем людям, которые вас окружают. Также отличным решением будет побаловать себя приятными покупками.

Близнецы





Карта Удовольствие (Шестерка кубков) рассказывает о том, что после минут разочарования вы сможете найти удовлетворение, вернуться к счастливой жизни и будете радоваться мелочам. Весь июль 2022 года вас будут сопровождать веселые встречи, отличное настроение и другие приятные моменты. Стоит отметить что и в личной жизни и в профессиональной сфере у вас все будет складываться лучшим образом.

Рак





Семерка Жезлов напоминает о том, что радость победы не длится вечно и может повлечь за собой неприятие со стороны окружающих. Развитие событий в этом направлении вы могли допустить сами и теперь испытываете ощущение, что все против вас. Несмотря на все обстоятельства, которые сложатся в июле 2022 года, у вас все же есть шанс на успех. Просто устройте себе хороший отдых, наберитесь сил и посвятите время творческим делам.

Лев





В июле 2022 года Львы могут заметить, что все их дела немного замедлились, однако расстраиваться в этом случае не стоит. Карта Отшельник говорит, что это отличный период для анализа своих действий, мыслей и эмоций и извлечения жизненных уроков. А одиночество позволит вам по-новому взглянуть на происходящие ситуации.

Дева





Вы построили определенные планы на этот месяц, но добиться их будет довольно трудно. Виной этому будут ваши страхи. Об этом говорит карта Пятерка мечей. Помните, чтобы добиться желаемого, вам нужно отбросить все сомнения и смело двигаться к своим целям. Также карта предупреждает о возможных травмах, поэтому экстремальные виды спорта в июле следует отложить.

Весы





Карта Шут предвещает начало чего-то нового в жизни Весов, а также символизирует движение и развитие. Это время идеально подходит для того, чтобы начать новую страницу в своей жизни. Важно не противиться тому, что вас ждет в этом месяце: новые знакомства и предложения, расширение семьи. На работе возможно начало нового выгодного проекта. Совет карты: осмысленно принимать все решения, открыться новым радостным событиям.

Скорпион





Все эмоции, которые накопились у Скорпионов, можно будет выплеснуть в июле 2022 года. Это отличное время, чтобы позволить себе все, что пожелаете: новое знакомство, разговор, новый наряд или путешествие. Однако также важно находиться в окружении людей, которые смогут вас поддержать и выслушать. В личной жизни будет полная идиллия, наслаждайтесь этим моментом.

Стрелец





Карта Королева Мечей говорит, что ваши планы теперь идут своим чередом и больше не требуют от вас силы воли. Важно оставаться в стабильном эмоциональном состоянии, придерживаться своих первоначальных планов и руководствоваться своей интуицией, чтобы не бояться двигаться вперед и отвергать то, что вам мешает на пути к поставленным целям.

Козерог





Карта Жрица появляется в тот момент, когда нужно обратить внимание на свои сны и предчувствия. Позвольте себе быть наблюдателем в июле 2022 года и будьте готовы принимать подарки, которые приготовила вам судьба: новые знакомства, деловые предложения, неожиданные сюрпризы и прочее. Совет карты: откройтесь новому и не торопите события.

Водолей





Июль 2022 года будет непростым для Водолеев. Возможны неурядицы в отношениях, конкуренция на работе или напряженная обстановка. Все возникшие ситуации будут для вас знаком, что пора закрыть старую дверь и открыть для себя совершенно новую. Вы научитесь подстраиваться под новые события и получите большую мотивацию двигаться вперед.

Рыбы





Двойка дисков указывает на то, что от Рыб потребуется принятие решений, которые должны будут основываться на их жизненном опыте и инстинктах. Особенно это будет касаться профессиональной сферы. Также представителей знака ждут перемены в личной жизни. Это может быть смена жительства, связанная с разводом или, наоборот, с сожительством.