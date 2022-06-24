Новые релизы в Game Pass на октябрь обещают отличный месяц для подписчиков

Вадим Карасев





За последние пару недель было проведено несколько игровых шоу, и почти на каждом из них говорили о подписке Game Pass. Итого, десятки игр были заявлены к появлению в подписке, а многие из них уже имеют точные даты релиза или релизные окна. Учитывая эти данные, особенно перспективным для подписчиков Game Pass выглядит октябрь 2022 года.

Уже известно о 6 играх, которые запланированы к релизу на октябрь, а 5 из них получили точные даты релиза. При этом, многие давно ожидаемые, и если не случиться сдвигов их дат релиза, они выйдут на Xbox и в Game Pass в октябре.

Scorn — 12 октября

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Хоррор Scorn ждут уже несколько лет, и в октябре он наконец-то должен выйти. Игра выглядит многообещающей, она выделяется своим особым стилем. Разработчики обещают, что это будет именно хоррор от первого лица, а не шутер. Выйдет проект на Xbox Series X | S и PC.

A Plague Tale: Requiem — 18 октября

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Долгожданное продолжение A Plague Tale: Innocence, игра A Plague Tale: Requiem расскажет о продолжении приключений Амиции и Хьюго. Игра выйдет только на новом поколении Xbox, а недавно разработчики обновили первую часть до консолей нового поколения — самое время ее пройти по подписке, если вы пропустили игру.

Persona 5 Royal — 21 октября

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Популярная японская франшиза Persona добирается до консолей Xbox. Последняя, из вышедших на данный момент, часть, Persona 5 Royal, станет доступна в Game Pass в октябре.

High On Life — 25 октября

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Шутер High On Life от создателя «Рика и Морти» стал одной из «жемчужен» Xbox & Bethesda Showcase. Его анонс никто не ожидал, при этом он выглядит довольно многообещающим для любителей подобного жанра.

Signalis — 27 октября

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Игра Signalis ранее в этом году оказалась в списке «30 великолепных игр для Game Pass на 2022 год по версии Eurogamer». Проект представляет собой хоррор на выживание, еще до релиза заслуживший несколько наград на различных выставках.

Gunfire Reborn — октябрь, пока нет даты

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Gunfire Reborn — после релиза в Steam игра уже собрала больше 60 000 отзывов, получив «очень положительную» оценку. В октябре приключенческая многоуровневая игра с элементами ролевой игры (RPG), Roguelite и шутера от первого лица (FPS) доберется до Xbox и Game Pass.