Новые релизы в Game Pass на октябрь обещают отличный месяц для подписчиков
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Новые релизы в Game Pass на октябрь обещают отличный месяц для подписчиков

Новые релизы в Game Pass на октябрь обещают отличный месяц для подписчиков

Новые релизы в Game Pass на октябрь обещают отличный месяц для подписчиков


За последние пару недель было проведено несколько игровых шоу, и почти на каждом из них говорили о подписке Game Pass. Итого, десятки игр были заявлены к появлению в подписке, а многие из них уже имеют точные даты релиза или релизные окна. Учитывая эти данные, особенно перспективным для подписчиков Game Pass выглядит октябрь 2022 года.

Уже известно о 6 играх, которые запланированы к релизу на октябрь, а 5 из них получили точные даты релиза. При этом, многие давно ожидаемые, и если не случиться сдвигов их дат релиза, они выйдут на Xbox и в Game Pass в октябре.

Scorn — 12 октября


Watch this video on YouTube

Хоррор Scorn ждут уже несколько лет, и в октябре он наконец-то должен выйти. Игра выглядит многообещающей, она выделяется своим особым стилем. Разработчики обещают, что это будет именно хоррор от первого лица, а не шутер. Выйдет проект на Xbox Series X | S и PC.

A Plague Tale: Requiem — 18 октября


Watch this video on YouTube

Долгожданное продолжение A Plague Tale: Innocence, игра A Plague Tale: Requiem расскажет о продолжении приключений Амиции и Хьюго. Игра выйдет только на новом поколении Xbox, а недавно разработчики обновили первую часть до консолей нового поколения — самое время ее пройти по подписке, если вы пропустили игру.

Persona 5 Royal — 21 октября


Watch this video on YouTube

Популярная японская франшиза Persona добирается до консолей Xbox. Последняя, из вышедших на данный момент, часть, Persona 5 Royal, станет доступна в Game Pass в октябре.

High On Life — 25 октября


Watch this video on YouTube

Шутер High On Life от создателя «Рика и Морти» стал одной из «жемчужен» Xbox & Bethesda Showcase. Его анонс никто не ожидал, при этом он выглядит довольно многообещающим для любителей подобного жанра.

Signalis — 27 октября


Watch this video on YouTube

Игра Signalis ранее в этом году оказалась в списке «30 великолепных игр для Game Pass на 2022 год по версии Eurogamer». Проект представляет собой хоррор на выживание, еще до релиза заслуживший несколько наград на различных выставках.

Gunfire Reborn — октябрь, пока нет даты


Watch this video on YouTube

Gunfire Reborn — после релиза в Steam игра уже собрала больше 60 000 отзывов, получив «очень положительную» оценку. В октябре приключенческая многоуровневая игра с элементами ролевой игры (RPG), Roguelite и шутера от первого лица (FPS) доберется до Xbox и Game Pass.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

Последние новости

Новые релизы в Game Pass на октябрь обещают отличный месяц для подписчиков
Новые релизы в Game Pass на октябрь обещают отличный месяц для
Платформа Uphold объявила об уходе из Венесуэлы
Платформа Uphold объявила об уходе из Венесуэлы
Почему не смогли спасти Юрия Шатунова
Почему не смогли спасти Юрия Шатунова
Подробности похорон Юрия Шатунова: тело кремируют, а прах захоронят в присутствии близких
Подробности похорон Юрия Шатунова: тело кремируют, а прах захоронят в
Гороскоп от Тамары Глобы на 25 июня 2022 года: не спешите действовать
Гороскоп от Тамары Глобы на 25 июня 2022 года: не спешите действовать
На Украине создадут «белый список» российских артистов
На Украине создадут «белый список» российских артистов
В популярном сервисе доставки продуктов произошел сбой
В популярном сервисе доставки продуктов произошел сбой
Снявшая трусы Софья Таюрская засветилась в новом клипе Litttle Big совершенно голой
Снявшая трусы Софья Таюрская засветилась в новом клипе Litttle Big
Умеют ли девушки играть в футбол?
Умеют ли девушки играть в футбол?
Голову античной статуи нашли на морском дне через 122 года после обнаружения туловища
Голову античной статуи нашли на морском дне через 122 года после
Алла Пугачева позаботилась о своих похоронах
Алла Пугачева позаботилась о своих похоронах
Кушанашвили высказался о парализованном Борисе Моисееве
Кушанашвили высказался о парализованном Борисе Моисееве

Топ на сегодня

Подробности смерти Юрия Шатунова
Подробности смерти Юрия Шатунова
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы обезьян
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30 собрано почти 45 млн рублей
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30
Юрий Шатунов трагически скончался
Юрий Шатунов трагически скончался
Малышева перечислила неожиданные свойства чеснока
Малышева перечислила неожиданные свойства чеснока

Еще по теме

20+ игр для Game Pass показали на Xbox & Bethesda Showcase
Официально: Scorn выходит 21 октября 2022 года в Game Pass
Анонсирован хоррор ROUTINE — в Game Pass сразу после релиза
Утечка: В SteamDB обнаружили дату релиза Scorn — игра будет в Game Pass