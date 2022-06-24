О чем говорят предсказания о катастрофах Владимира Сухарева и почему они всегда сбываются
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О чем говорят предсказания о катастрофах Владимира Сухарева и почему они всегда сбываются

О чем говорят предсказания о катастрофах Владимира Сухарева и почему они всегда сбываются

Предсказания о катастрофах доктора технических наук Владимира Сухарева всегда сбываются. Стоит отметить, что он вместе со своими коллегами сформировал способ пророчества катастроф с применением космической волновой электромагнитной концепции.

Кто такой Владимир Сухарев и чем он известен

Теория Владимира Сухарева гласит, что все восемь планет нашей системы, а также их спутники, могут влиять на жизнь человека. Однако, кроме крупных взаимодействий планет, есть еще и явления общего резонанса. В подобном случае процессы находят друг на друга и становятся сильнее. В такое время на нашей планете происходят большие беды, войны и эпидемии.


Расчеты предстоящих событий основаны на установлении совпадений земных дат трагических происшествий с местом нахождения и взаимным влиянием небесных тел нашей системы. Подобные подсчеты не под силу ручке и бумаге. Все делает компьютерный алгоритм и программа, которые находят в потоке информации специальные блоки, указывающие на цикличность происходящего.

Как профессор Сухарев делает свои предсказания

Больше всего на человечество влияют Земля – Ио, Земля – Титан, Меркурий – Сатурн и Марс-Каллисто. Всего есть 57 подобных взаимодействий. Все они не могут быть друг без друга, а вместе формируют масштабные метациклы.


Каждое колебание может влиять на состояние людей, технику, состояние земной коры. В том случае, если циклы находят друг на друга, влияние увеличивается в сотни раз.

По подобной схеме на нашей планете начинаются эпидемии. Такие большие беды обусловлены взаимным влиянием метациклов. Резонанс Венера – Ио возродил в 15 веке чуму, которую называли черной смертью. В то время по всему миру от смертельного заболевания скончались больше 75 миллионов человек. В Европе не стало около четвертой части населения.

Что предсказывает Владимир Сухарев на 2022 год

Следующая эпидемия, как считает ученый, будет в 2033 году. Она также распространится по всей планете. А в 2022 году у людей есть возможность проверить, действенный ли метод Владимира Сухарева.


В своих работах эксперт приводит прогнозы влияния метациклов на планету. В соответствии с ними, в текущем году самым ужасным днем будет 10 июля. В 2023 году таких дней будет несколько – 12 марта, 25 апреля, 15 июля и 12 августа. При этом стоит знать, что период опасности может распространиться на трое суток после указанных дней

# Общество Наука
По материалам: rsute

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