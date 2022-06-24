Overwatch не будет доступен с 4 октября, его заменит Overwatch 2

Вадим Карасев





Blizzard подтвердила информацию, про которую недавно появлялись слухи. Клиент оригинальной игры Overwatch перестанет существовать 4 октября, когда выйдет Overwatch 2 в раннем доступе. При попытке запустить первый Overwatch, игроки увидят информационное сообщение, что нужно скачать Overwatch 2, куда будут перенесены все их предметы.

Таким образом, играть в Overwatch можно только до 4 октября. Это означает, что и играть в матчи формата «6 на 6» можно только до 4 октября — в Overwatch 2 разработчики решили перейти на формат «5 на 5».

Напомним, Overwatch 2 будет условно-бесплатной игрой, и 4 октября она выйдет в раннем доступе. В полноценный же релиз разработчики рассчитывают выпустить проект до конца 2023 года.