Overwatch не будет доступен с 4 октября, его заменит Overwatch 2
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Overwatch не будет доступен с 4 октября, его заменит Overwatch 2

Overwatch не будет доступен с 4 октября, его заменит Overwatch 2


Blizzard подтвердила информацию, про которую недавно появлялись слухи. Клиент оригинальной игры Overwatch перестанет существовать 4 октября, когда выйдет Overwatch 2 в раннем доступе. При попытке запустить первый Overwatch, игроки увидят информационное сообщение, что нужно скачать Overwatch 2, куда будут перенесены все их предметы.

Таким образом, играть в Overwatch можно только до 4 октября. Это означает, что и играть в матчи формата «6 на 6» можно только до 4 октября — в Overwatch 2 разработчики решили перейти на формат «5 на 5».

Напомним, Overwatch 2 будет условно-бесплатной игрой, и 4 октября она выйдет в раннем доступе. В полноценный же релиз разработчики рассчитывают выпустить проект до конца 2023 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 24.06.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 24.06.2022
Иркутян приглашают присоединиться к акции «Заборник»
Иркутян приглашают присоединиться к акции «Заборник»
Участники Little Big уехали из России
Участники Little Big уехали из России
Overwatch не будет доступен с 4 октября, его заменит Overwatch 2
Overwatch не будет доступен с 4 октября, его заменит Overwatch 2
Состояние жены Шатунова вызывает опасение
Состояние жены Шатунова вызывает опасение
В Минцифры раскрыли подробности атаки на «Госуслуги»
В Минцифры раскрыли подробности атаки на «Госуслуги»
Ирина Шихман выходит замуж
Ирина Шихман выходит замуж
Любови Успенской грозит штраф или пять лет лишения свободы за избиение соседской собаки
Любови Успенской грозит штраф или пять лет лишения свободы за
Дочка Даны Борисовой боится за жизнь мамы после череды смертей звезд
Дочка Даны Борисовой боится за жизнь мамы после череды смертей звезд
Юрия Шатунова собираются кремировать
Юрия Шатунова собираются кремировать
Николай Басков по величине занимает место Кобзона, уверена Канделаки
Николай Басков по величине занимает место Кобзона, уверена Канделаки
Юрий Шатунов оставил после себя многомиллионное наследство
Юрий Шатунов оставил после себя многомиллионное наследство

Топ на сегодня

Подробности смерти Юрия Шатунова
Подробности смерти Юрия Шатунова
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30 собрано почти 45 млн рублей
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
В Иркутске в предместье Рабочее 22 июня открыли сквер Памяти
В Иркутске в предместье Рабочее 22 июня открыли сквер Памяти

Еще по теме

В Overwatch можно играть бесплатно на Xbox в ближайшие две недели
Overwatch 2 получит кроссплатформенный мультиплеер и прогресс на релизе
По слухам, уже в марте все смогут сыграть в Overwatch 2
В свежих трейлерах Overwatch 2 представили нового героя — Sojourn (Соерн)