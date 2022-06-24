Парень раскрыл тайные планы сестры и передумал звать ее на свадьбу
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Парень раскрыл тайные планы сестры и передумал звать ее на свадьбу

Парень раскрыл тайные планы сестры и передумал звать ее на свадьбуЖених передумал звать сестру из-за ее планов привести на свадьбу их мать, изменившую отцу

Пользователь Reddit поделился историей о том, как раскрыл секретный план сестры и передумал звать ее на свою свадьбу. Жених рассказал, что девушка собиралась тайно привести на торжество их мать, с которой он не общался из-за ее измены отцу.

«Я не контактирую с матерью уже 10 лет. Мы не обмолвились ни словом за эти годы. Она все еще пытается писать мне, но я сразу же ее блокирую», — написал автор и объяснил, что застал мать с другим мужчиной, когда ему было 13 лет. Тогда женщина попросила его не рассказывать о случившемся отцу, но герой истории не исполнил ее просьбу. Вскоре после этого родители рассказчика развелись.

Сестра автора, в свою очередь, поддерживала крепкие отношения с матерью и ее новым мужчиной. «С сестрой мы перестали общаться, когда я поступил в колледж», — добавил герой истории.

«Год назад сестра пригласила меня и мою невесту на свою свадьбу. После этого мы снова сблизились», — рассказал он. Через время он узнал от мужа сестры, что она планирует тайно привести мать на свадьбу брата. Тогда парень позвонил сестре и заявил, что больше не может доверять ей, и сказал не приходить на торжество.

«Моя девушка злится, потому что сестра была одной из подружек невесты, и считает, что я должен дать ей еще один шанс», — написал автор поста. Кроме того, он узнал, что с его матерью общалась и его будущая жена. «Моя невеста всегда подталкивала меня поговорить с матерью», — заключил он.

В комментариях под постом многие пользователи поделились своими историями о том, как на их свадьбы приходили незваные родственники. По их словам, спустя годы присутствие таких гостей было единственным, о чем они сожалели. Многие также посчитали, что автору стоит поговорить с невестой о том, что она не уважает его границы и насильно заставляет сблизиться с матерью.

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По материалам: lenta.ru

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