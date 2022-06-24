Павел Прилучный запечатлелся с Зепюр Брутян в лифте
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Павел Прилучный запечатлелся с Зепюр Брутян в лифте

Павел Прилучный запечатлелся с Зепюр Брутян в лифте
Возлюбленная актера Павла Прилучного поделилась совместным с ним фото из лифта. 34-летний Павел Прилучный, вернувшись в Москву после продолжительного отдыха, съехался с 26-летней Зепюр Брутян. Такой вывод сделали поклонники звезды «Мажора», увидев совместное фото пары в лифте, опубликованное актрисой в соцсети. В кадре она красуется в черном топе и широких спортивных брюках, перекинув через руку плащ оливкового цвета. Зепюр прислонилась к груди Прилучного, а он привычным жестом обнял ее за талию, захватив с собой их спортивные сумки.
«Обнял так, как будто я его девушка!» — подписала Брутян многозначительный снимок, сделанный, похоже, после посещения парой фитнес-зала, когда они возвращались домой. Между тем, если слухи не врут, артисты действительно уже не являются просто влюбленными. Говорят, еще в середине мая Прилучный отвез коллегу по сериалу «В клетке» в загс, где они зарегистрировали свои отношения, а их поездка на африканский остров Маврикий якобы стала свадебным путешествием. Именно там впервые актер поделился совместным фото с Зепюр, несказанно удивив публику. Дело в том, что до этого момента все были уверены, что Павел все еще состоит в отношениях с Мирославой Карпович, с которой он сошелся после развода с Агатой Муцениеце. Еще зимой знаменитости вместе летали в Дубай, и звезда «Папиных дочек» публиковала счастливые фото из столицы ОАЭ. Судя по всему, это было их последнее путешествие — уже в феврале Прилучный расстался с актрисой. С Брутян же он сошелся во время работы над сериалом «В клетке», где выступил не только исполнителем главной роли, но и продюсером.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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