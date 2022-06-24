Певица Адель оказалась в центре скандала после того, как объявила о новом концерте
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Певица Адель оказалась в центре скандала после того, как объявила о новом концерте

Певица Адель оказалась в центре скандала после того, как объявила о новом концерте

Певица Адель столкнулась с гневом своих поклонников после того, как анонсировала предстоящее выступление в Гайд-парке. Новостью певица поделилась в инстаграме*.

Это будет невероятно! Целый день выступлений, — написала Адель.

Однако поклонники певицы ее радости не разделили и вспомнили, как она отменила запланированное шоу в Лас-Вегасе, а новых дат так и не назначила.

А что насчет шоу в Лас-Вегасе?

Ты шутишь? Ты до сих пор не объявила новые даты шоу в Лас-Вегасе. Я разочарована в тебе.

Хорошо, но как насчет Вегаса? Прошло пять месяцев, а новые даты так и не объявлены. Я очень разочарован тем, как вы относитесь к поклонникам, которые заплатили много денег, чтобы приехать к вам. Вы показали, что у вас нет никакого уважения к людям, — пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, в январе певица отменила запланированное шоу прямо перед выступлением, что вызвало гнев поклонников, которые ехали со всей страны, уже приобрели билеты и оплатили проживание в гостиницах. Певица объяснила отмену концерта тем, что один из членов ее команды заболел коронавирусом, однако позже в сети появились слухи, что это связано со скандалом, который певица устроила из-за техники.

Также инсайдеры сообщили, что в этот момент у Адель были проблемы в отношениях с бойфрендом, спортивным агентом Ричем Полом.

Ранее певица оказалась в центре еще одного скандала: Адель отказалась выступить на платиновом юбилее королевы Елизаветы II, который прошел в Лондоне в июне, объяснив это большой загруженностью. После этого на Адель обрушился гнев поклонников, которые заявили, что она "зазвездилась".

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Появились подробности об унесенных в море на двух машинах россиянах
Появились подробности об унесенных в море на двух машинах россиянах
На российской трассе в смертельном ДТП с автобусом пострадали девять человек
На российской трассе в смертельном ДТП с автобусом пострадали девять
VPS: правильный выбор с учетом целей и поставленных задач
VPS: правильный выбор с учетом целей и поставленных задач
Забавные и необычные иллюстрации художника Робин Яйла (15 фото)
Забавные и необычные иллюстрации художника Робин Яйла (15 фото)
Хакер похитил около $100 млн в ходе атаки на кроссчейн-мост Horizon протокола Harmony
Хакер похитил около $100 млн в ходе атаки на кроссчейн-мост Horizon
Clarity Boost теперь доступна всем игрокам в Microsoft Edge
Clarity Boost теперь доступна всем игрокам в Microsoft Edge
Пойманный в Камбодже скат стал рекордсменом по весу среди пресноводных рыб
Пойманный в Камбодже скат стал рекордсменом по весу среди
Россияне разуверились в возможности погасить кредиты
Россияне разуверились в возможности погасить кредиты
"Так обнял": Брутян выложила романтичную фотографию, спровоцировав слухи о сожительстве с Прилучным
"Так обнял": Брутян выложила романтичную фотографию,
По мнению Барзикова, Бухынбалтэ нужен другой мужчина
По мнению Барзикова, Бухынбалтэ нужен другой мужчина
Кудрявцева показала трогательную переписку с Шатуновым: «Говорили о жизни, несправедливости и детстве»
Кудрявцева показала трогательную переписку с Шатуновым: «Говорили о
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450 миллионов долларов
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450

Топ на сегодня

«Жена и дети летят в Москву»: директор Юрия Шатунова о похоронах и проблемах певца со здоровьем
«Жена и дети летят в Москву»: директор Юрия Шатунова о похоронах и
ЧП: Стало известно, от чего умер «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс
ЧП: Стало известно, от чего умер «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс
Подробности смерти Юрия Шатунова
Подробности смерти Юрия Шатунова
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы обезьян
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы
Звезда Comedy Woman раскрыла отношение к разделению юмора на мужской и женский
Звезда Comedy Woman раскрыла отношение к разделению юмора на мужской

Еще по теме

Шакира по личным причинам отменила два своих выступления в США
Адель отменила концерты из-за проблем в отношениях с бойфрендом Ричем Полом
Адель отказалась выступать на концерте в честь королевы Елизаветы II
СМИ раскрыли баснословные заработки Адель