Певица Адель оказалась в центре скандала после того, как объявила о новом концерте

Вадим Карасев

Певица Адель столкнулась с гневом своих поклонников после того, как анонсировала предстоящее выступление в Гайд-парке. Новостью певица поделилась в инстаграме*.

Это будет невероятно! Целый день выступлений, — написала Адель.

Однако поклонники певицы ее радости не разделили и вспомнили, как она отменила запланированное шоу в Лас-Вегасе, а новых дат так и не назначила.

А что насчет шоу в Лас-Вегасе?

Ты шутишь? Ты до сих пор не объявила новые даты шоу в Лас-Вегасе. Я разочарована в тебе.

Хорошо, но как насчет Вегаса? Прошло пять месяцев, а новые даты так и не объявлены. Я очень разочарован тем, как вы относитесь к поклонникам, которые заплатили много денег, чтобы приехать к вам. Вы показали, что у вас нет никакого уважения к людям, — пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, в январе певица отменила запланированное шоу прямо перед выступлением, что вызвало гнев поклонников, которые ехали со всей страны, уже приобрели билеты и оплатили проживание в гостиницах. Певица объяснила отмену концерта тем, что один из членов ее команды заболел коронавирусом, однако позже в сети появились слухи, что это связано со скандалом, который певица устроила из-за техники.

Также инсайдеры сообщили, что в этот момент у Адель были проблемы в отношениях с бойфрендом, спортивным агентом Ричем Полом.

Ранее певица оказалась в центре еще одного скандала: Адель отказалась выступить на платиновом юбилее королевы Елизаветы II, который прошел в Лондоне в июне, объяснив это большой загруженностью. После этого на Адель обрушился гнев поклонников, которые заявили, что она "зазвездилась".

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Ксения Смирнова