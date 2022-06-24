Pink Floyd продаст авторские права на свои песни за полмиллиарда долларов
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Pink Floyd продаст авторские права на свои песни за полмиллиарда долларов

Pink Floyd продаст авторские права на свои песни за полмиллиарда долларовBloomberg: рок-группа Pink Floyd продаст авторские права на свои песни за $500 млн

Британская рок-группа Pink Floyd продаст авторские права на свои песни за полмиллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что коллектив планирует продать каталог своей музыки и возможность создавать продукцию на основе бренда группы. Музыканты хотят заключить сделку на сумму не менее 500 миллионов долларов.

По данным издания, потенциальными покупателями являются Warner Music Group Corp., Sony Music Entertainment and BMG. Если сделка состоится, то станет одной из крупнейших продаж в истории индустрии.

В апреле Pink Floyd выпустила новую песню впервые за 28 лет. Последний раз музыканты выпускали песню в 1994 году. Название нового трека группы — Hey Hey Rise Up. Вместе с композицией музыканты также выпустили клип, который разместили на YouTube в полночь.


# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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