Платформа Uphold объявила об уходе из Венесуэлы
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Платформа Uphold объявила об уходе из Венесуэлы

Платформа Uphold объявила об уходе из Венесуэлы


Криптоторговая платформа Uphold прекратит поддержку пользователей из Венесуэлы из-за сложности соблюдения введенных США санкций.


"Венесуэла была одной из первых стран, внедривших Uphold, и нам нравится обслуживать наших клиентов там. Мы крайне неохотно идем на этот шаг", — говорится в заявлении.


С 31 июля компания закроет возможность торговли для клиентов из латиноамериканской страны. Начиная с 30 сентября, аккаунты пользователей будут "полностью ограничены". До этой даты им необходимо вывести средства.


"Как финансовое учреждение США Uphold должна соблюдать санкционные программы, администрируемые Управлением по контролю за иностранными активами  (OFAC), в том числе против правительства Венесуэлы, государственных предприятий и их сотрудников", — заявили в компании.


О том, как выживает население страны, с 2005 года находящейся в режиме международной экономической изоляции, читайте в материале ForkLog:


Напомним, в 2021 году Uphold попала в программу-акселератор Start Path платежной системы Mastercard.

# Экономика uphold, венесуэла, санкции, новости
По материалам: ForkLog

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