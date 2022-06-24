Платформа Uphold объявила об уходе из Венесуэлы

Криптоторговая платформа Uphold прекратит поддержку пользователей из Венесуэлы из-за сложности соблюдения введенных США санкций.

"Венесуэла была одной из первых стран, внедривших Uphold, и нам нравится обслуживать наших клиентов там. Мы крайне неохотно идем на этот шаг", — говорится в заявлении.

С 31 июля компания закроет возможность торговли для клиентов из латиноамериканской страны. Начиная с 30 сентября, аккаунты пользователей будут "полностью ограничены". До этой даты им необходимо вывести средства.

"Как финансовое учреждение США Uphold должна соблюдать санкционные программы, администрируемые Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), в том числе против правительства Венесуэлы, государственных предприятий и их сотрудников", — заявили в компании.

О том, как выживает население страны, с 2005 года находящейся в режиме международной экономической изоляции, читайте в материале ForkLog:

Напомним, в 2021 году Uphold попала в программу-акселератор Start Path платежной системы Mastercard.