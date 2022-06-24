Платный марафон Наташи Королевой: последние новости, фото без фотошопа
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Платный марафон Наташи Королевой: последние новости, фото без фотошопа

Платный марафон Наташи Королевой: последние новости, фото без фотошопа

Стоимость пока неизвестна, но размах прогрева уже впечатляет. Звезда стала использовать типичные приемы инфоцыган.


Артисты с появлением социальных сетей поняли, что в этой нише кроется множество возможностей для заработка. Многие умудряются торговать здесь не товарами, а воздухом – информацией, лежащей на виду в бесплатном доступе.

Первыми в таком виде заработка были инфоцыгане из числа блогеров, а потом идея быстрого обогащения захватила знаменитостей из других сфер.

Запятнать репутацию уже успела Регина Тодоренко, Настя Ивлеева, Ксения Собчак и многие другие знаменитости. Что в эту же нишу подастся Наташа Королева никто не ожидал.

Вначале звезда познакомила фолловеров со специалистами из медицинской сферы и предложила пообщаться с ними в формате вопрос/ответ. Позже певица рассказала, что никогда не любила спорт, и даже Сергей Глушко не смог привить ей любовь к фитнесу. Отсутствие тренажеров, по словам Наташи, не повлияло на ее фигуру. Своими формами Наташа обязана получасовой гимнастике, которую она делает ежедневно.



Артистка пообещала поделиться с подписчиками всеми премудростями и заодно показала, что ее советам следует домработница. 60-летняя помощница по дому чувствует себя великолепно.

Рассказывая обо всем, Королева задействовала типичные приемы блогеров, которые в сети называют прогревом аудитории перед продажей. Поскольку конкретными секретами Наташа делиться не спешит, фолловеры не сомневаются – грядет очередной марафон за деньги. Сколько звезда запросит за свои секреты, пока не ясно.

Пользователи сети отмечают, что Наташа выглядит как многие женщины ее возраста. Почему она вообще решила продавать эти «бесценные» знания, им не ясно. Впрочем, причина как всегда банальна – это попытки заработать.


Несмотря на открытие концертных площадок и даже мероприятия, впервые за два года собирающие целые стадионы, Королева на гастроли не спешит. Очевидно, певица нашла менее энергозатратный способ заработать такие же большие деньги.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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