По мнению Барзикова, Бухынбалтэ нужен другой мужчина
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По мнению Барзикова, Бухынбалтэ нужен другой мужчина

По мнению Барзикова, Бухынбалтэ нужен другой мужчина
В данный момент на телестройке все только и говорят о том, решится ли Кристина Бухынбалтэ завести себе очередного мужчину на Дом-2 или она всё же попытается вымолить прощение у Ивана Барзикова за своё хамское поведение. Однако сам Ваня уверен, что Крис необходим другой мужчина. В данный момент на телестройке все только и говорят о том, решится ли Кристина Бухынбалтэ завести себе очередного мужчину на Дом-2 или она всё же попытается вымолить прощение у Ивана Барзикова за своё хамское поведение. Однако сам Ваня уверен, что Крис необходим другой мужчина. С ним она точно не сможет создать полноценную семью и завести детей, ведь она совершенно не принимает его условия общения.

Вот так фанаты телестройки и узнали, насколько Барзиков на самом деле двуличный. Он сам пытался убедить беременную Татьяну Репину, что ни в коем случае не стоит прислушиваться к словам Алексея Безуса. Ваня пытался всех убедить, что Лёша слишком сильно давит на Таню, пытается её подавить и навязать свою игру. Однако сам он при этом считает, что Крис обязана потакать ему в любой прихоти. Лицемерие Барзикова заметили всё. Однако он настолько запугал коллектив Дом-2, что с ним предпочитают не связываться. Вместе этого все советуют Бухынбалтэ покинуть проект.

Однако девушка не желает сдаваться и использует различные способы, чтобы вернуть внимание Вани. Однако мужчина совершенно не реагирует на всё её манипуляции и намекает на разрыв отношений.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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