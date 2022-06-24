Почему не смогли спасти Юрия Шатунова
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Почему не смогли спасти Юрия Шатунова

Почему не смогли спасти Юрия Шатунова

Вчера утром всех поклонников знаменитого артиста Юрия Шатунова шокировало известие о его внезапной гибели. Многие не могли поверить в это, пока в сети не появилось официальное подтверждение. Певец скончался от обширного инфаркта миокарда прямо в карете скорой помощи, ему было всего 48 лет.

Тяжело в этой ситуации не искать виноватых. Все-таки молодой еще мужчина, который до этого не имел проблем с сердцем, вдруг умирает на руках врачей. Вот только впоследствии выяснилось, что первые звоночки были, но Юрий не обращал на изменения никакого внимания. На одном из концертов Юрию стало плохо, и он честно предупредил зрителей о том, что не сможет закончить концерт. Но тогда все обошлось, правда артист прервался для того, чтобы сделать укол.

Поклонники артиста задаются вопросом: "Можно ли было спасти Юрия в этой ситуации?". Оказывается, вероятность такая была. Но изначально друзья допустили фатальную ошибку. Как уверяет кардиолог Юлия Панова, если у человека возникают какие-либо боли в груди, то его нужно положить, оставить в покое и срочно вызывать скорую.



Друзья же решили, что лучше самостоятельно доставить артиста в ближайшую поликлинику. Это решение тоже было ошибочным, так как в таких медучреждениях просто нет оборудования для экстренной помощи. Шатунова нужно было везти сразу в больницу. В итоге было потеряно драгоценное время.

Вопросы возникли и к диспетчеру скорой, но данная информация пока не подтверждена. По слухам, когда друзья позвонили в скорую и рассказали о состоянии пациента, диспетчер не провела необходимый опрос, чтобы определить состояние человека, а просто ответила, что на данный момент свободной машины нет. И, якобы от отчаяния, друзья и повезли Юрия в ближайшее лечебное учреждение. В итоге было потеряно около 40 минут.


Как рассказал Андрей Осипов, главврач Домодедовской ЦРБ, куда так и не довезли пациента, Юрий ходил с инфарктом, как минимум, сутки. Он просто не обращал внимания на ухудшение самочувствия, списывая на усталость. От пива и раков (а это пища с повышенным содержанием белка), которые употребляла компания, наступило ухудшение, закупорился крупный сосуд и только тогда Юрий почувствовал боль. Врач отметил, что усугубление ситуации мог вызвать нездоровый образ жизни.

В любом случае, виноватых сейчас найти сложно. Звезды 90-х годов больше нет. Прощание и захоронение состоится 26 июня на Троекуровском кладбище.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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