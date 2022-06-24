Подписчики не узнали Ксению Собчак: фото
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Подписчики не узнали Ксению Собчак: фото

Подписчики не узнали Ксению Собчак: фото

Ведущая резко изменилась и удивила всех. Сейчас ее внешность бурно обсуждают в социальных сетях.


Ксения Собчак, рассказывая в интервью о внешности, объясняла, что красивой себя никогда не считала и с детства понимала – это не ее козырь. Ей придется брать других людей харизмой и интеллектом.

По мере взросления Собчак все-таки меняла внешность, но не кардинально. Ксения просила хирурга исправлять недостатки так, чтобы со стороны было непонятно, что именно изменилось.

Об этом звезда рассказала намного позже в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Параллельно телеведущая экспериментировала со стилем. Она следила за модой, одевалась с иголочки и в соответствии с последними трендами. На мероприятиях Собчак всегда появлялась с качественным макияжем и подходящей укладкой.



Поклонники, которые в последнее время видели Ксению ухоженной, были удивлены изменениями, которые произошли в марте 2022 года. Из-за стресса на время бежавшая из страны журналистка стала выглядеть плохо. Она позволяла себе выходить в эфир без макияжа с немытыми и нечесаными волосами. Внешность звезды обсуждали бурно.

В апреле Ксения все-таки вернулась в Москву, стала посещать салоны, и все вернулось на круги своя. Но на днях дама удивила. Она вышла в свет вместе с супругом Константином Богомоловым.

Собчак решила надеть платье с вырезами и тонкими тесемками. Ей сделали аккуратную укладку и яркий макияж. Последний поклонникам не понравился. Стрелки оказались слишком длинными, ресницы тоже.

Впрочем, еще больше вопросов возникло к лицу Ксюши. Она изменилась. Лицо стало отечным и одутловатым. Пользователи сети стали писать свои версии о причинах таких разительных изменений.

Одни предположили, что Собчак беременна, а другие не сомневались – Ксения прибегла к популярной процедуре омоложения с использованием филлеров. Именно они вызывают подобную отечность на лице. Такой же эффект в свое время замечали у Ольги Бузовой, Любови Успенской и других знаменитостей.


Собчак на комментарии пока не отвечала.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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