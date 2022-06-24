Подробности похорон Юрия Шатунова: тело кремируют, а прах захоронят в присутствии близких
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Подробности похорон Юрия Шатунова: тело кремируют, а прах захоронят в присутствии близких

Подробности похорон Юрия Шатунова: тело кремируют, а прах захоронят в присутствии близких

Поклонники и друзья до сих пор не верят в смерть Юрия Шатунова, который скончался после обширного инфаркта ночью 23 июня. Сейчас родственники готовятся к похоронам.


Уже известно, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Тело 48-летнего Юрия Шатунова кремируют. «Юрия Шатунова решили кремировать. Захоронение урны на Троекуровском кладбище 28 июня», — сообщает источник из окружения музыканта.

Отметим, что гражданская панихида пройдет 26 июня, в воскресенье, с 10:00 до 15:00. Туда могут прийти все желающие проститься со знаменитым певцом.

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У него осталась жена и двое детей, которые летят из Германии, чтобы проститься с любимым отцом и мужем. О том, какое наследство оставил Юрий Шатунов, читайте в материале «СтарХита».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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