Появились подробности об унесенных в море на двух машинах россиянах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Появились подробности об унесенных в море на двух машинах россиянах

Появились подробности об унесенных в море на двух машинах россиянах

Появились подробности об унесенных в море на двух машинах россиянахПрокуратура: среди унесенных в Черное море на машине людей может быть годовалый ребенок

Среди людей, которых течением реки на Кубани унесло в Черное море на двух автомобилях, может быть годовалый ребенок. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края, передает ТАСС.

По данным прокуратуры, в салоне одной из машин находилась семья из четырех человек, в другой — женщина с годовалым ребенком.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Джессика Бил, Джастин Тимберлейк и Наоми Кэмпбелл посетили показ Louis Vuitton в Париже
Джессика Бил, Джастин Тимберлейк и Наоми Кэмпбелл посетили показ
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в июне
Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в
Когда познакомились Макеева и Мальков
Когда познакомились Макеева и Мальков
Как выглядел бы интерфейс Game Pass в стиле Netflix — концепт
Как выглядел бы интерфейс Game Pass в стиле Netflix — концепт
Раскрыты детали спин-оффа «Игры престолов»
Раскрыты детали спин-оффа «Игры престолов»
Появились подробности об унесенных в море на двух машинах россиянах
Появились подробности об унесенных в море на двух машинах россиянах
На российской трассе в смертельном ДТП с автобусом пострадали девять человек
На российской трассе в смертельном ДТП с автобусом пострадали девять
VPS: правильный выбор с учетом целей и поставленных задач
VPS: правильный выбор с учетом целей и поставленных задач
Забавные и необычные иллюстрации художника Робин Яйла (15 фото)
Забавные и необычные иллюстрации художника Робин Яйла (15 фото)
Хакер похитил около $100 млн в ходе атаки на кроссчейн-мост Horizon протокола Harmony
Хакер похитил около $100 млн в ходе атаки на кроссчейн-мост Horizon
Clarity Boost теперь доступна всем игрокам в Microsoft Edge
Clarity Boost теперь доступна всем игрокам в Microsoft Edge
Пойманный в Камбодже скат стал рекордсменом по весу среди пресноводных рыб
Пойманный в Камбодже скат стал рекордсменом по весу среди

Топ на сегодня

«Жена и дети летят в Москву»: директор Юрия Шатунова о похоронах и проблемах певца со здоровьем
«Жена и дети летят в Москву»: директор Юрия Шатунова о похоронах и
Подробности смерти Юрия Шатунова
Подробности смерти Юрия Шатунова
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы обезьян
В Роспотребнадзоре оценили вероятность локдауна из-за пандемии оспы
Появились подробности состояния Шатунова перед смертью
Появились подробности состояния Шатунова перед смертью
Раскрыты подробности последних часов жизни Шатунова
Раскрыты подробности последних часов жизни Шатунова

Еще по теме

СМИ называют предполагаемое место падения пропавшего с радаров ТУ-154
Источник сообщил о падении вылетевшего из Сочи Ту-154 в Черное море
В Сочи найдено тело одного из двух унесенных рекой детей
ВМС США объяснили цель вхождения двух эсминцев в Черное море