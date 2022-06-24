Пойманный в Камбодже скат стал рекордсменом по весу среди пресноводных рыб
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Пойманный в Камбодже скат стал рекордсменом по весу среди пресноводных рыб

Пойманный в Камбодже скат стал рекордсменом по весу среди пресноводных рыб

В реке Меконг в Камбодже была поймана самая крупная в мире пресноводная рыба — пресноводный скат длиной 4 метра и весом 299,8 килограммов. После взвешивания ската отпустили в реку.

Гигантские пресноводные скаты-хвостоколы (Urogymnus polylepis) встречаются сейчас в крупных реках Юго-Восточной Азии и острова Калимантан. Обычный размер взрослой рыбы — до 2,2 метра. Они населяют участки с песчаным или илистым дном и охотятся на мелких рыб и беспозвоночных. Эмбрионы этого вида, как и других скатов-хвостоколов, развиваются в организме матери, питаясь гистотрофом («внутриматочным молочком»).

Рекордную рыбу поймал местный рыбак к югу от Стунг Тренг на северо-востоке Камбоджи , который оповестил ученых из камбождийско-американского проекта «Чудеса Меконга». «Когда вы встречаете рыбу такого размера, особенно в пресной воде, это трудно осознать, поэтому я думаю, что вся наша команда была ошеломлена», — сказал руководитель «Чудес Меконга» Зеб Хоган. Ската вытащили из воды, используя брезент, затем его взвесили на промышленных весах и оснастили акустической меткой, чтобы отслеживать его движения.

«Тот факт, что в Меконге была поймана самая крупная в мире пресноводная рыба, примечателен, — говорит Хоган. — Это густонаселенный регион, и река сталкивается с множеством проблем, в том числе с большим количеством рыбной ловли. В частности, построенные вдоль реки дамбы нарушают нерестилища различных видов, в том числе скатов. В 2020 году один из претендентов на звание крупнейшей в мире пресноводной рыбы, китайский веслонос, был объявлен вымершим. Это была очень печальная новость, и у меня было ощущение, что мы чаще будем становиться свидетелями вымирания крупных рыб, а не новых рекордов».

Предыдущий рекорд веса среди пресноводных рыб, равный 292,5 кг, принадлежал выловленному в 2005 году гигантскому шильбовому сому (Pangasianodon gigas) тоже из реки Меконг.

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По материалам: polit.ru

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