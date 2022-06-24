Пользователей Android предупредили о мошенничестве с социальными выплатами
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Пользователей Android предупредили о мошенничестве с социальными выплатами

Пользователей Android предупредили о мошенничестве с социальными выплатамиСпециалисты выявили в Google Play мошеннические приложения с соцвыплатами и компенсациями

В Google Play появилось большое количество мошеннических приложений, в которых россиян обманывают, обещая им социальные выплаты, компенсации и детские пособия. Об этом пользователей Android предупредила глава российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова,
сообщает «Газета.Ru».

«Раньше интернет кишел такими сайтами, а сейчас они плодятся в Google Play как приложения», — отметила она. По словам специалистов, у этих приложений довольно примитивный функционал: если установить его и нажать на иконку, пользователя перенаправят на фишинговый сайт. На этой странице юзер видит оповещение о том, что ему якобы нужно оплатить комиссию в размере 300 рублей, чтобы получить социальную выплату.

По словам эксперта, бум такого мошенничества начался после 24 февраля 2022 года. По оценке специалиста, в Google Play уже несколько сотен подобных приложений.

«Думаю, это просто попытка мошенников проверить на прочность модерацию в российском Google Play. Надо отметить – момент подобран удачный, ведь Google в России сейчас пребывает в неопределенности. Однако это просто спекуляция, доказательств у меня нет», — сообщила Наместникова, объясняя возможные причины бума таких приложений в России.

Ранее Минцифры пообещало, что до конца лета 2022 года в России введут в эксплуатацию систему мониторинга фишинговых сайтов. Помимо того, россиянам разрешат жаловаться на мошеннические ресурсы на портале «Госуслуги».

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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