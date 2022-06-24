Посол заявил об обеспокоенности из-за введения США пошлин на удобрения из России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Посол заявил об обеспокоенности из-за введения США пошлин на удобрения из России

Посол заявил об обеспокоенности из-за введения США пошлин на удобрения из России

Посол заявил об обеспокоенности из-за введения США пошлин на удобрения из РоссииПосол Антонов заявил о беспокойстве из-за решения США ввести пошлины на удобрения из РФ

Решение США о введении пошлин на российские удобрения вызывает обеспокоенность. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Действия Вашингтона вызывают обеспокоенность нашей страны, заинтересованной в укреплении глобальной продовольственной безопасности», — подчеркнул дипломат. По его словам, заверения Вашингтона о приверженности стабилизации мирового агропромышленного рынка оказались фикцией.

Антонов отметил, что страны Запада пытаются убедить мировое сообщество, что ограничения не распространяются на сельскохозяйственный экспорт России. «В то же время предпринимают шаги, которые как минимум приводят к дальнейшему росту цен. В итоге страдают население и бизнес, в том числе и американский», — добавил он.

Ранее стало известно, что США захотели ввести антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России. Согласно анализу Минторга США поставок удобрений с апреля 2020 по март 2021 года, Россия поставляла аммиачную селитру по заниженным ценам.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Гигантские потолки, бассейн и выход к океану. Катя Жужа показала роскошную виллу на Мальдивах
Гигантские потолки, бассейн и выход к океану. Катя Жужа показала
Посол заявил об обеспокоенности из-за введения США пошлин на удобрения из России
Посол заявил об обеспокоенности из-за введения США пошлин на
Идея для дачного обеда: люля с сыром сулугуни
Идея для дачного обеда: люля с сыром сулугуни
Агентство Moody’s понизило рейтинг по облигациям Coinbase
Агентство Moody’s понизило рейтинг по облигациям Coinbase
Азиза раскрыла, какие гонорары получают звезды за участие в телешоу
Азиза раскрыла, какие гонорары получают звезды за участие в телешоу
Эрдоган поддержал введение в Турции смертной казни за поджог леса
Эрдоган поддержал введение в Турции смертной казни за поджог леса
Европа отказалась верить объяснениям «Газпрома» по «Северному потоку»
Европа отказалась верить объяснениям «Газпрома» по «Северному потоку»
Кому из знаков зодиака не следует употреблять спиртное
Кому из знаков зодиака не следует употреблять спиртное
Добровинский рассказал, с кем хотел жить сын Кристины Орбакайте
Добровинский рассказал, с кем хотел жить сын Кристины Орбакайте
Жена Юрия Шатунова не придет на похороны мужа
Жена Юрия Шатунова не придет на похороны мужа
Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с Юрием Шатуновым
Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с Юрием Шатуновым
Любовь Успенская может получить реальный срок
Любовь Успенская может получить реальный срок

Топ на сегодня

Подробности смерти Юрия Шатунова
Подробности смерти Юрия Шатунова
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30 собрано почти 45 млн рублей
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450 миллионов долларов
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450

Еще по теме

Антонов: РФ не боится санкций США
Антонов назвал условия американских конгрессменов по СНВ-3 неприемлемыми
Антонов: Трамп не отказался от желания поладить с РФ
Антонов: Россия ждет от США взвешенных решений по Ирану