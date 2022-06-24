Правила дорожного движения признали сложными

Вадим Карасев

Известия: Общественная палата сочла существующие ПДД сложными

Существующие правила дорожного движения (ПДД) сложны для понимания. Об этом пишут «Известия».

Издание ссылается на экспертов, выступавших в ходе круглого стола, организованного Общественной палатой. В частности, по данным подмосковного Минтранса, 35 процентов виновников ДТП, оправдывая свои действия, ссылаются на несуществующие нормы ПДД. Кроме того, отмечается, что в правилах дорожного движения с 2013 года было внесено 39 пакетов поправок, содержавших больше 120 нововведений.

Одним из примеров стало круговое движение. Начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ЦОДД Москвы Андрей Мухортиков обратил внимание, что водители часто не знают, как правильно проезжать круг, поскольку в ПДД этот пункт сформулирован «сложно и мудрено».

Ранее стало известно, что Общественная палата начала сбор предложений по внесению поправок в ПДД. В свою очередь, из речи начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина следует, что в настоящее время причин для коренной переработки ПДД нет, но это не исключает возможности сбора предложений для будущих изменений.

11 июня российское правительство поддержало законопроект о повышении безопасности дорожного движения. В кабмине пояснили, что разработка документа, предусматривающего изменения в статьи 25 и 26 соответствующего федерального закона, «продиктована необходимостью повышения безопасности через обеспечение наличия необходимых знаний и навыков у лиц, получающих право на управление транспортными средствами».