Президент обвинил Запад в циничном отношении к продовольствию в развивающихся странах
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Президент обвинил Запад в циничном отношении к продовольствию в развивающихся странах

Президент обвинил Запад в циничном отношении к продовольствию в развивающихся странах

Запад цинично относится к продовольственным проблемам в развивающихся странах. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече в формате «БРИКС плюс» с участием руководителей ряда приглашенных государств.

По словам российского президента, скачок цен на базовые сельхозтовары, в том числе зерно, сильнее всего повлиял на развивающиеся государства, рынки, где хлеб и мука — необходимое средство выживание для основных слоев население. Путин напомнил о приписываемом французской королеве Марии-Антуанетте высказывании «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», родившееся у нее при взгляде из окна дворца на толпу голодных бастующих граждан.

«Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна», — отметил глава государства.

 

Он также рассказал, что в России урожай зерна намечается хорошим, страна сможет поставить на мировые рынки 50 миллионов тонн. В то же время усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам, добавил Путин.

В конце мая глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Россия должна продавать свои зерно и удобрения другим странам за рубли. До этого министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев не исключил переход на оплату в рублях зерна в рамках тендеров в торговле со странами Ближнего Востока и Северной Африки.. 

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По материалам: pnp.ru

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