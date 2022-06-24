Проверенные денежные приметы, которые работают на все сто процентов

Денежные приметы всегда привлекали внимание людей, особенно те, которые действительно работают. Есть очень большое количество примет, которые предки издавна старались соблюдать. О многих из них современная молодежь даже не знает, но это не означает, что они утратили свою силу.

Какие приметы привлекают деньги в дом

Получить денежную стабильность и благополучие помогут проверенные и действенные приметы, в которые верили наши предки:

деньги не уйдут, если не отдавать их из рук в руки. Нужно класть на поверхность, чтобы человек брал у вас купюры не из рук;

чтобы не заканчивались деньги, несколько монет всегда должны лежать под скатертью или клеенкой на кухонном столе;

в первые пару дней растущей Луны стоит продемонстрировать молодому месяцу монетку, а потом спрятать ее в кошелек или в сумку. Считается, что так человек сможет получить хорошую прибыль;





деньги будут идти в дом, если в первый день после роста Луны сделать емкость с рисом и каждый день класть в нее по монетке. Делать это нужно до самой полной Луны. В тот момент, как ночное светило будет полным, монеты нужно раздать на пожертвование и купить себе маленький талисман;

веник в доме следует хранить помелом вверх и мыть его после каждого использования под холодной водой;

на дверь нужно повесить подкову или нанести ее рисунок, чтобы притягивать в дом больше финансов;

чтобы деньги не закончились, важно по пятницам стричься и бриться — считается, что такие процедуры привлекают богатство в дом.

Что делать, чтобы привлечь деньги





в кошельке, кроме основных денег, должна всегда лежать купюра на счастье. Она может иметь разный номинал. Ее нельзя тратить, ведь считается, что счастливая купюра приносит прибыль;

не стоит считать чужие деньги. Примета гласит, что если так делать, свои деньги никогда водиться не будут;

во время большой покупки платить нужно купюрами, которые предварительно складывают пополам;

не нужно собирать деньги ради денег. Финансы всегда должны быть только средством для достижения цели, поэтому их нужно пускать в дело. Это считается естественным круговоротом событий, ведь потраченные деньги снова вернутся;

вечером не одалживают деньги. После заката их также нельзя пересчитывать, иначе они могут вовсе уйти из дома;

деньги, которые были получены с применением обмана или насилия, не дадут счастье и успех. Они быстро закончатся и заберут с собой всю удачу;

покупать новый кошелек стоит во время растущей Луны, чтобы вместе с ночным светилом рос и финансовый успех.

Приметы о деньгах и денежной стабильности





Каждый человек обязательно должен знать, как нужно управлять деньгами, чтобы их не потерять, а наоборот, приумножить:

хорошая помощь нуждающемуся помогает привлечь финансовое благополучие;

нельзя считать монеты в кошельке, иначе денег совсем не будет;

зарплату или остальные выплаты не стоит тратить в тот день, когда их получили. Нужно, чтобы любой доход побыл одну ночь дома, и только потом можно будет что-то покупать;

хранить деньги лучше всего на кухне. Считается, что богатеет тот человек, который оставляет монетки на холодильнике. А вот деньги, которые сложены под матрасом или в шкафу, могут привести к нищете;

купюр будет становиться больше в том случае, если складывать их по рисунку и возрастанию;

человек получит больше денег, если будет держать в кошельке упаковку сухих дрожжей. Или дрожжи можно оставить там, где хранятся все накопления;

богатство поселится в доме того человека, который не имеет привычки считать деньги по ночам.

Предки верили, что если мыть пол в четверг и добавлять в воду, кроме моющего, немного соли, деньги никогда не оставят ваш дом. Привлечь материальное благополучие после подобной уборки помогут монетки. Их нужно разложить по всем углам квартиры или дома.