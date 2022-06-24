Проверенные денежные приметы, которые работают на все сто процентов
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Проверенные денежные приметы, которые работают на все сто процентов

Проверенные денежные приметы, которые работают на все сто процентов

Денежные приметы всегда привлекали внимание людей, особенно те, которые действительно работают. Есть очень большое количество примет, которые предки издавна старались соблюдать. О многих из них современная молодежь даже не знает, но это не означает, что они утратили свою силу.

Какие приметы привлекают деньги в дом

Получить денежную стабильность и благополучие помогут проверенные и действенные приметы, в которые верили наши предки:

  • деньги не уйдут, если не отдавать их из рук в руки. Нужно класть на поверхность, чтобы человек брал у вас купюры не из рук;
  • чтобы не заканчивались деньги, несколько монет всегда должны лежать под скатертью или клеенкой на кухонном столе;
  • в первые пару дней растущей Луны стоит продемонстрировать молодому месяцу монетку, а потом спрятать ее в кошелек или в сумку. Считается, что так человек сможет получить хорошую прибыль;


  • деньги будут идти в дом, если в первый день после роста Луны сделать емкость с рисом и каждый день класть в нее по монетке. Делать это нужно до самой полной Луны. В тот момент, как ночное светило будет полным, монеты нужно раздать на пожертвование и купить себе маленький талисман;
  • веник в доме следует хранить помелом вверх и мыть его после каждого использования под холодной водой;
  • на дверь нужно повесить подкову или нанести ее рисунок, чтобы притягивать в дом больше финансов;
  • чтобы деньги не закончились, важно по пятницам стричься и бриться — считается, что такие процедуры привлекают богатство в дом.

Что делать, чтобы привлечь деньги


  • в кошельке, кроме основных денег, должна всегда лежать купюра на счастье. Она может иметь разный номинал. Ее нельзя тратить, ведь считается, что счастливая купюра приносит прибыль;
  • не стоит считать чужие деньги. Примета гласит, что если так делать, свои деньги никогда водиться не будут;
  • во время большой покупки платить нужно купюрами, которые предварительно складывают пополам;
  • не нужно собирать деньги ради денег. Финансы всегда должны быть только средством для достижения цели, поэтому их нужно пускать в дело. Это считается естественным круговоротом событий, ведь потраченные деньги снова вернутся;
  • вечером не одалживают деньги. После заката их также нельзя пересчитывать, иначе они могут вовсе уйти из дома;
  • деньги, которые были получены с применением обмана или насилия, не дадут счастье и успех. Они быстро закончатся и заберут с собой всю удачу;
  • покупать новый кошелек стоит во время растущей Луны, чтобы вместе с ночным светилом рос и финансовый успех.

Приметы о деньгах и денежной стабильности


Каждый человек обязательно должен знать, как нужно управлять деньгами, чтобы их не потерять, а наоборот, приумножить:

  • хорошая помощь нуждающемуся помогает привлечь финансовое благополучие;
  • нельзя считать монеты в кошельке, иначе денег совсем не будет;
  • зарплату или остальные выплаты не стоит тратить в тот день, когда их получили. Нужно, чтобы любой доход побыл одну ночь дома, и только потом можно будет что-то покупать;
  • хранить деньги лучше всего на кухне. Считается, что богатеет тот человек, который оставляет монетки на холодильнике. А вот деньги, которые сложены под матрасом или в шкафу, могут привести к нищете;
  • купюр будет становиться больше в том случае, если складывать их по рисунку и возрастанию;
  • человек получит больше денег, если будет держать в кошельке упаковку сухих дрожжей. Или дрожжи можно оставить там, где хранятся все накопления;
  • богатство поселится в доме того человека, который не имеет привычки считать деньги по ночам.

Предки верили, что если мыть пол в четверг и добавлять в воду, кроме моющего, немного соли, деньги никогда не оставят ваш дом. Привлечь материальное благополучие после подобной уборки помогут монетки. Их нужно разложить по всем углам квартиры или дома.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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