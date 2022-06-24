ПСБ снизил ставки по льготной ипотеке до 6,35%

ПСБ начал выдавать кредиты по льготной программе с господдержкой по ставке 6,35%*, по льготной военной ипотеке — по ставке 5,5%**. Первоначальный взнос в рамках «Госпрограммы-2020» составляет от 15%, максимальный срок кредитования — 30 лет.

Максимальная сумма кредита достигает 12 миллионов рублей на покупку жилой недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей — для приобретения жилья в других регионах. По программам военной ипотеки с господдержкой максимальная сумма кредита составит 4,23 миллиона рублей, размер первоначального взноса – от 15%, максимальный срок кредитования – 25 лет. Кредит в рамках обеих программ предоставляется на приобретение готовой или строящейся квартиры от застройщика.

Подробно

*Ставка 6,35% годовых в рублях по программе «Госпрограмма 2020» действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования. Первоначальный взнос 15-80%. Сумма кредита от 500 тыс. руб. до 12 млн руб. - для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; до 6 млн. рублей - в остальных субъектах РФ. Срок кредита от 36 до 360 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации, при этом кредитный договор должен быть заключен до 31.12.2022 года (включительно). Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах банка, на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на момент публикации. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

**Процентная ставка 5,5% годовых в рублях применяется по программе «Госпрограмма. Военная ипотека 2020» при приобретении квартиры на первичном и вторичном рынке у застройщика и заключении кредитного договора до 31.12.2022 (включительно). Максимальная сумма кредита до 4,23 млн рублей, но не более суммы кредита рассчитанной исходя из возраста военнослужащего. Первоначальный взнос от 15%. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 85% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредитования от 12 до 300 мес., но не более достижения заемщиком возраста 50 лет. Подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщику можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте www.psbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на момент публикации. Не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.

