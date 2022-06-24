Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам в развивающихся странах
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Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам в развивающихся странах

Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам в развивающихся странах

Президент России Владимир Путин назвал циничными попытки Запада усугубить ситуацию в сфере сельского хозяйства и дестабилизировать ситуацию на глобальном рынке.

"По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: "Ну если у них нет хлеба, пусть едят пирожные", — сказал Путин.


По его словам, аналогичный цинизм демонстрируют страны Запада, которые дестабилизируют глобальное производство сельхозпродукции, вводя санкции, например, на экспорт российских и белорусских удобрений, и препятствуя вывозу российского зерна.

Также президент отметил, что в России ожидается хороший урожай и страна сможет экспортировать 50 миллионов тонн зерна. Помимо этого, Путин напомнил, что российская сторона не препятствует и вывозу украинского зерна.

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По материалам: uposters.ru

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