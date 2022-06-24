Раскрыты детали спин-оффа «Игры престолов»
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Раскрыты детали спин-оффа «Игры престолов»

Раскрыты детали спин-оффа «Игры престолов»Джордж Мартин и Эмилия Кларк раскрыли детали спин-оффа «Игры престолов»

Американский писатель-фантаст и автор серии романов «Песнь льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин раскрыл подробности спин-оффа «Игры престолов». Работу над новым сериалом также подтвердила американская актриса Эмилия Кларк. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В своем блоге Мартин сообщил, что рабочее название шоу носит название «Сноу». В данный момент к нему пишется сценарий. Сюжет предположительно развернется вокруг истории Джона Сноу. Мартин также заявил, что параллельно разрабатывает три других приквела «Игры престолов».

Как рассказала Кларк в интервью BBC, актер Кит Харингтон вновь вернется к роли Джона Сноу, сейчас он активно участвует в проекте. «Он рассказал мне об этом, — призналась Кларк. «И я знаю, что он (этот проект — прим. «Ленты.ру») существует», — заявила она. Звезда «Игры престолов» также отметила, что идея создания нового сериала была предложена Харингтоном.

Мартин подтвердил слова Кларк: «Да, именно Кит Харингтон подал нам эту идею. Я не могу назвать вам имена сценаристов/шоураннеров, так как о выпуске пока ничего не известно… но это Кит привел их, его команда потрясающая». На вопрос о том, вернется ли Кларк к роли Дейнерис Таргариен, актриса ответила: «Нет, думаю, что с меня хватит».

Ранее стало известно о том, что HBO приступила к работе над сиквелом «Игры престолов» о Джоне Сноу.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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