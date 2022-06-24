Разработчики назвали дату перезапуска сайдчейна Ronin
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Разработчики назвали дату перезапуска сайдчейна Ronin

Разработчики назвали дату перезапуска сайдчейна Ronin


28 июня состоится перезапуск задействованного в блокчейн-игре Axie Infinity сайдчейна Ronin после масштабной атаки на $625 млн.



В стоящей за проектами компании Sky Mavis заявили, что всем пользователям вернут средства.


"Наша команда инженеров усердно работала над подготовкой моста к открытию", — отметили разработчики.


Они добавили, что перезапуск Ronin потребует хардфорка сети, поэтому всем валидаторам необходимо обновить ПО.


В марте злоумышленники получили контроль над пятью из девяти нод валидаторов и вывели криптоактивы общей стоимостью ~$625 млн.


Команда сообщила, что для несанкционированного доступа к активам хакеры использовали социальную инженерию. Атаку они провели еще в декабре 2021 года.


Первоначально разработчики рассчитывали на перезапуск сети в середине или конце мая.


21 июня они сообщили, что протокол прошел аудит специалистов Certik с "небольшими замечаниями". По их словам, именно проведение проверки задержало рестарт Ronin.



Напомним, в апреле Sky Mavis запустила программу вознаграждений за поиск уязвимостей в экосистеме. Размер награды за найденные ошибки в блокчейне и смарт-контрактах составит от $1000 до $1 млн в зависимости от серьезности.

# Экономика axie infinity, ronin, новости
По материалам: ForkLog

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