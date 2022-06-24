Разработчики назвали дату перезапуска сайдчейна Ronin
28 июня состоится перезапуск задействованного в блокчейн-игре Axie Infinity сайдчейна Ronin после масштабной атаки на $625 млн.
Our engineering team has been hard at work preparing for the Bridge to re-open. Things are progressing nicely and we have some more information to share with you today: pic.twitter.com/fgFV62G3vd— Ronin (@Ronin_Network) June 23, 2022
В стоящей за проектами компании Sky Mavis заявили, что всем пользователям вернут средства.
"Наша команда инженеров усердно работала над подготовкой моста к открытию", — отметили разработчики.
Они добавили, что перезапуск Ronin потребует хардфорка сети, поэтому всем валидаторам необходимо обновить ПО.
В марте злоумышленники получили контроль над пятью из девяти нод валидаторов и вывели криптоактивы общей стоимостью ~$625 млн.
Команда сообщила, что для несанкционированного доступа к активам хакеры использовали социальную инженерию. Атаку они провели еще в декабре 2021 года.
Первоначально разработчики рассчитывали на перезапуск сети в середине или конце мая.
21 июня они сообщили, что протокол прошел аудит специалистов Certik с "небольшими замечаниями". По их словам, именно проведение проверки задержало рестарт Ronin.
We are happy to report that the Certik audit came back clean with minor suggestions.— Ronin (@Ronin_Network) June 21, 2022
We are implementing Certik’s improvement recommendations and will begin to deploy the validator Governance Smart Contract.
The Ronin Bridge is still on track for a re-opening this month.
Напомним, в апреле Sky Mavis запустила программу вознаграждений за поиск уязвимостей в экосистеме. Размер награды за найденные ошибки в блокчейне и смарт-контрактах составит от $1000 до $1 млн в зависимости от серьезности.