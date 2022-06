Разработчики назвали дату перезапуска сайдчейна Ronin

28 июня состоится перезапуск задействованного в блокчейн-игре Axie Infinity сайдчейна Ronin после масштабной атаки на $625 млн.

Our engineering team has been hard at work preparing for the Bridge to re-open. Things are progressing nicely and we have some more information to share with you today: pic.twitter.com/fgFV62G3vd

В стоящей за проектами компании Sky Mavis заявили, что всем пользователям вернут средства.

"Наша команда инженеров усердно работала над подготовкой моста к открытию", — отметили разработчики.

Они добавили, что перезапуск Ronin потребует хардфорка сети, поэтому всем валидаторам необходимо обновить ПО.

В марте злоумышленники получили контроль над пятью из девяти нод валидаторов и вывели криптоактивы общей стоимостью ~$625 млн.

Команда сообщила, что для несанкционированного доступа к активам хакеры использовали социальную инженерию. Атаку они провели еще в декабре 2021 года.

Первоначально разработчики рассчитывали на перезапуск сети в середине или конце мая.

21 июня они сообщили, что протокол прошел аудит специалистов Certik с "небольшими замечаниями". По их словам, именно проведение проверки задержало рестарт Ronin.

We are happy to report that the Certik audit came back clean with minor suggestions.



We are implementing Certik’s improvement recommendations and will begin to deploy the validator Governance Smart Contract.



The Ronin Bridge is still on track for a re-opening this month.