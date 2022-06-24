Сбербанк запускает кредитование на завершение строительства жилого дома
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Сбербанк запускает кредитование на завершение строительства жилого дома

Сбербанк запускает кредитование на завершение строительства жилого дома

В рамках базовой программы «Строительство жилого дома»* стало доступно кредитование на завершение строительства — можно взять ипотеку как на достройку жилого дома на имеющемся участке, так и на покупку земли с недостроенным домом и завершение его строительства. Ранее кредиты по этой программе выдавались только на строительство «с нуля», сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

В новом виде кредитования применяются ставки в рамках базовой программы ИЖС «Строительство жилого дома» и составляют от 10,5% годовых. Первоначальный взнос — 25% от стоимости завершения строительства или от совокупной стоимости приобретаемой земли и стоимости завершения строительства (то есть если, например, достроить дом стоит 5 миллионов рублей, то клиент должен иметь 25% от этой суммы). Также клиент вместо первоначального взноса может предоставить фискальные чеки, подтверждающие трату средств в рамках достройки дома. Банк не ограничивает клиентов в выборе способа строительства или подрядчика — строить дом можно как своими силами, так и с привлечением подрядной организации.

Кредит предоставляется траншами, что удобно и выгодно — клиент берет столько, сколько нужно на каждом конкретном этапе строительства без переплаты. При этом перед выдачей следующего не нужно будет подтверждать целевое использование предыдущего транша платежными документами.

Сбер отмечает стабильный рост интереса к ИЖС — по данным аналитиков Домклик, выдачи кредитов на объекты такого типа в Сбере за пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли почти в 3,5 раза – до 21,3 миллиарда рублей. При этом в мае 2022 года объем выдач на ИЖС составил 3,3 миллиарда рублей, что на 43% больше, чем в мае прошлого года.

Данные аналитиков Домклик по росту спроса к частному домостроению в России подкрепляют и соцопросы, и официальная статистика. По данным ВЦИОМ, порядка 45,4 миллиона российских домохозяйств (или 73% от общего числа) хотели бы жить в частном доме и считают этот формат идеальным. Рассчитать условия и подать заявку на получение кредитных средств для завершения строительства жилого дома можно онлайн на Домклик.

ПАО Сбербанк
Домклик от Сбера 

Подробно
*Условия кредитования.
Валюта кредита Рубли РФ Мин. сумма кредита 300 000 Макс. сумма кредита Не должна превышать меньшую из величин: - 75% стоимости строительства кредитуемого объекта недвижимости/75% стоимости строительства кредитуемого объекта недвижимости и договорной стоимости земельного участка (при одновременном приобретении земельного участка); - 75% оценочной стоимости кредитуемого или иного оформляемого в залог жилого помещения. Срок кредита до 30 лет Первоначальный взнос от 25% (от 30% для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости) Комиссия за выдачу кредита отсутствует Обеспечение по кредиту Залог кредитуемого или иного жилого помещения. На период до оформления в залог кредитуемого жилого помещения необходимо предоставить иные формы обеспечения (поручительство физических лиц, залог иного жилого помещения). В случае оформления в обеспечение по кредиту залога жилого дома / его части(доли) требуется оформление залога земельного участка или залога права аренды на земельный участок, на котором находится данный дом. Страхование Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.

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По материалам: irk

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