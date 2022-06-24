Смену названия сырков «Б.Ю. Александров» объяснили

Вадим Карасев

Ребрендинг сырков «Б.Ю. Александров» связан с разногласиями с наследницей торговых марок

Генеральный директор «Ростагрокомплекса» Борис Еремеев объяснил смену названия сырков «Б.Ю. Александров». Об этом сообщает РБК.

По его словам, ребрендинг глазированных сырков проводится в связи с разногласиями с наследницей торговых марок Екатериной Александровой в использовании брендов. «Все линейки продукции переименованы, товары уже отгружаются в торговые сети», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что компания «Ростагрокомплекс», связанная с производством глазированных сырков «Б.Ю. Александров», переименовала продукцию со сменой бренда на «А, Ростагрокомплекс». Изменения происходят на фоне иска к «Ростагрокомплексу» как основному операционному юрлицу завода, выпускающего сырки.



