Смену названия сырков «Б.Ю. Александров» объяснили
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Смену названия сырков «Б.Ю. Александров» объяснили

Смену названия сырков «Б.Ю. Александров» объяснилиРебрендинг сырков «Б.Ю. Александров» связан с разногласиями с наследницей торговых марок

Генеральный директор «Ростагрокомплекса» Борис Еремеев объяснил смену названия сырков «Б.Ю. Александров». Об этом сообщает РБК.

По его словам, ребрендинг глазированных сырков проводится в связи с разногласиями с наследницей торговых марок Екатериной Александровой в использовании брендов. «Все линейки продукции переименованы, товары уже отгружаются в торговые сети», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что компания «Ростагрокомплекс», связанная с производством глазированных сырков «Б.Ю. Александров», переименовала продукцию со сменой бренда на «А, Ростагрокомплекс». Изменения происходят на фоне иска к «Ростагрокомплексу» как основному операционному юрлицу завода, выпускающего сырки.


# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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