СМИ: Российское подразделение Xbox полностью распустили

Вадим Карасев



Вчера появлялась информация от головной компании Microsoft, что они планируют свести практически к нулю своё присутствие на российском рынке. От российского подразделения Xbox уже давно нет никакой информации, они не освещают в соцсетях и в блоге даже важные игровые события.

Сегодня портал gamemag, ссылаясь на свои источники, сообщил, что российское подразделение Xbox расформировано. По их информации, официально об этом объявят на следующей неделе — 30 июня. При этом, все сотрудники уже уволены.

Gamemag отмечает, что, вероятнее всего, все игры, для которых обещали локализацию, ее получат. Будут ли переводить на русский язык будущие проекты — неизвестно. Что будет с гарантиями, тоже неизвестно.

Говорится, что офис Bethesda пока не закрыт.