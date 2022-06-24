СМИ узнали о планах FTX приобрести долю в BlockFi
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СМИ узнали о планах FTX приобрести долю в BlockFi

СМИ узнали о планах FTX приобрести долю в BlockFi


Криптовалютная биржа FTX ведет переговоры о покупке доли в лендинговой платформе BlockFi. Об этом сообщает Wall Street Journal.


Согласно изданию, стороны пока не достигли окончательных договоренностей.


21 июня BlockFi подписала с FTX протокол о намерениях касательно получения возобновляемой кредитной линии на $250 млн. Аналитик под ником FatMan назвал договоренности «сделкой с дьяволом».


Представитель BlockFi в разговоре с CoinDesk заявил, что компания «не комментирует слухи».


«Мы все еще обсуждаем условия сделки и не можем сейчас поделиться дополнительной информацией. Мы ожидаем, что подробности об условиях сделки обнародуют ​​позднее», — отметил он.


В июне СМИ сообщили, что BlockFi готовится закрыть новый раунд финансирования при оценке в $1 млрд вместо планируемых ранее $5 млрд. После этого компания анонсировала увольнение пятой части персонала.


По данным СМИ, в условиях недавней рыночной турбулентности криптолендинговая платформа ликвидировала по крайней мере часть позиций хедж-фонда Three Arrows Capital.


На фоне неблагоприятных событий в индустрии глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид рассказал о предпринимаемых усилиях для смягчения негативных явлений на рынке из-за проблем Celsius и Three Arrows Capital. 


18 июня криптовалютный брокер Voyager Digital сообщил, что Alameda Research предоставила ему заем в 200 млн USDC и возобновляемую кредитную линию на 15 000 BTC (~$300 млн).


Напомним, в конце мая Бэнкман-Фрид пообещал потратить «миллиарды» на покупку долей в других компаниях.

# Экономика blockfi, ftx, новости
По материалам: ForkLog

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