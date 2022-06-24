Снявшая трусы Софья Таюрская засветилась в новом клипе Litttle Big совершенно голой

Вадим Карасев

31-летняя Софья Таюрская, которая в прошлом году призналась в романе с Ильей Прусикиным, неоднократно принимала участие в откровенных фотосессиях. Однако на этот раз солистка Little Big снялась совершенно голой в новом клипе популярной группы.

В очередном видео Little Big участники коллектива Илья Прусикин и Софья Таюрская предстали абсолютно обнаженными.



В Сети можно увидеть кадры, на которых звезды предстают без лифчика и трусов, позируя лицом к камеры. При этом их гениталии прикрыты крупными резными листьями.



Образ красотки дополнили распущенные локоны, длинные черные ногти и макияж в эффектных коричневых тонах.

Кадры из нового клипа Little Big вызвали неоднозначную реакцию у ее поклонников - некоторые посоветовали звездам привести свое тело в форму.

"Соня королева и богиня", "Пора на спорт", "У Ильи листочек должен быть до колен", "Соня что-то на себя не похожа. Красивая как всегда, но то ли макияж другой, то ли свет так падает. Не могла понять, что не так, а потом дошло - Ильичу замазали татуировки", - пишут пользователи Сети.

До этого Таюрская разделась для очередной эротической фотосессии, показав совершенно обнаженные ягодицы.



"Рекомендую каждой женщине попробовать такую съемку, это кайф", — подписала откровенные фото солистка Little Big, недавно подтвердившая свой роман с Ильей Прусикиным.

Поклонники Софьи Таюрской пришли в восторг от ее пикантных фото, восхитившись женственными формами звезды.

Автором откровенной фотосессии стала Александра Бодрова из Петербурга. "Я никогда не хотела, чтобы мои снимки вызывали в ком-то только звериное животное возбуждение и игру гормонов. Я хотела бы без животной пошлости транслировать тот факт, что красота движения, взгляда, света всегда идет вместе с вкусом, что в кадре, помимо тела, есть колоссальная прелюдия — выбор той точки пространства и времени, где мы встретимся, как легко нам будет вместе, какое доверие между нами должно случиться, чтобы нам было легко и свободно, где мы вместе ищем ту точку, в которой она проявляет себя, и это так органично, чувственно и легко", — прокомментировала фото Таюрской Бодрова.