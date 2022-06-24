Состояние жены Шатунова вызывает опасение

Звезда 90-х годов Юрий Шатунов скончался 23 июля 2022 года от обширного инфаркта. Ничего не предвещало трагедии, поэтому и поклонники, и друзья, и близкие люди были шокированы данным известием. Особенно тяжело сейчас семье, а самые большие опасения вызывает состояние супруги Светланы.

Напомним, что Юрий и Света познакомились в Германии – девушка там проживала, а Юра приезжал с гастролями. Недоступная красотка так зацепила молодого исполнителя, что он начал добиваться ее внимания, а позже, когда она ответила взаимностью, бросил все и переехал жить в чужую страну. Все, ради любимой.

Несколько лет влюбленные были счастливы вместе, но не оформляли свои отношения. Только через год после рождения первенца Дэнниса они официально стали мужем и женой. Еще через 6 лет женщина родила дочку Эстеллу. Дэннису сейчас 15 лет, Эстрелле – 9 лет. Светлана стала вдовой в 45 лет.





По предварительной информации, прощание с артистом пройдет 26 июня с 10 до 15 часов в зале Троекуровского кладбища. Супруга первым же рейсом вылетела в Россию, но по сведениям приближенного источника, на официальную часть панихиды она не пойдет. Света находится в жутком душевном состоянии, она практически уничтожена морально и плохо себя чувствует. Вдова постоянно плачет, не может собраться с силами. Родные всерьез беспокоятся о ее здоровье и самочувствии, всячески сейчас оберегают, не отходя ни на шаг.

«Светы не будет на публичном прощании. – делится директор артиста Аркадий Кудряшов. – Ей сейчас очень плохо. Мы боимся за ее здоровье».

Скорее всего, Света вместе с остальными самыми близкими людьми попрощается с любимым супругом отдельно от всех, чтобы поклонники и вездесущие журналисты не видели ее страданий.





Напомним, что Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи. До этого он отдыхал на даче в компании друзей и пожаловался на резкую боль в груди. Компания решила отвезти Юрия в больницу на машине, скорую вызвали по дороге, и она уже ехала навстречу. На середине пути Юрия пересадили в скорую, он рассказал о сильном жжении и лишился сознания. 23 июня в 00:20 его сердце перестало биться.