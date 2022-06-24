Стало известно об отказе диспетчера вызвать бригаду к Шатунову
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Стало известно об отказе диспетчера вызвать бригаду к Шатунову

Стало известно об отказе диспетчера вызвать бригаду к Шатунову«Известия»: диспетчер скорой отказалась вызвать бригаду к Юрию Шатунову

Бригада скорой помощи не выехала на вызов к экс-солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову. Об этом «Известиям» сообщил осведомленный источник.

По его словам, друзья Шатунова позвонили диспетчеру и сказали, что «у человека плохо с сердцем». Им ответили, что машин нет, фактически отказав в выезде бригады. Кроме того, диспетчер не задала уточняющие вопросы, по которым она должна была определить серьезность ситуации.

Собеседник издания уточнил, что у женщины, принявшей звонок, «подобное отношение к вызовам было замечено и раньше».

Источник «Известий» добавил, что если бы все действия после звонка проводились по регламенту, певца можно было бы спасти с вероятностью 60 процентов.



«Переутомление и недообследование»

Друг певца, экс-солист группы Андрей Шишкин рассказал, что во время последнего их разговора не заметил у Шатунова никаких признаков болезни. Более того, тот рассчитывал провести концертный тур и уже купил билеты, чтобы отправиться в Германию к семье.

Музыкант также раскрыл, что Шатунов зимой попал в больницу с общим истощением организма «на нервной почве» и провел на реабилитации более двух недель.



Судебные споры

При этом Шишкин отметил, что Шатунов в последнее время был эмоционально и физически истощен. Он пояснил, что это связано с долгими судебными процессами из-за прав на композиции «Ласкового мая». «Видно было, что он очень сильно утомлен. Конечно, наверняка, внутри все прогрессировало», — заявил музыкант.

Последние годы между Шатуновым и продюсером группы Андреем Разиным шла борьба за права на исполнение песен «Ласкового мая». По словам последнего, певец не мог исполнять свои старые хиты согласно условиям договора. В июне 2022 года продолжительная тяжба между ними завершилась — экс-солисту группы удалось через суд вернуть права на исполнение главных хитов «Ласкового мая». Сам коллектив сейчас продолжает концертную деятельность в обновленном составе.

Сам Разин, комментируя смерть Шатунова, рассказал, что у них были многогранные отношения. «И добрые, и, порой, сложные. Мы даже были кумовьями. Именно такие отношения и называются "жизнь". К сожалению, его столь недолгая, но яркая жизнь оборвалась на новом витке карьеры», — сказал он.

О смерти певца стало известно 23 июня. 48-летний Шатунов скончался в машине скорой помощи. Причиной стал обширный инфаркт, спровоцированный оторвавшейся бляшкой в сердце.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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